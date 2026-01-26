هل تعود هاندا أرتشيل بعمل من إنتاج حبيبها؟ معلومات تحسم الجدل

دبي - فريق التحرير: تتوجّه الممثّلة التّركيّة هاندا أرتشيل إلى أسبوع الموضة في باريس، حيث ستمثّل تركيا في المحافل الدّوليّة كعادتها، وذلك اعتبارًا من يوم غد.

ومن المقرّر أن تكون هاندا ضيفة شرف في عرضَي أزياء إيلي صعب الذي تجمع بينه وبينها علاقة صداقة عائليّة وترتدي تصاميمه بشغف لافت كما حضرت حفل زواج نجل صعب في لبنان، إضافة إلى حضورها عرض دار فالنتينو العالميّة. ستتابع هاندا أرتشيل يوم الأربعاء عددًا من العروض الأخرى ضمن مهرجانات أسبوع الموضة في باريس.

على الصّعيد الفنّيّ، ليس لإرتشيل حاليًّا أي مشروع جديد مؤكّد أو مُعتمد. في هذا السّياق، تبيّن أنّ الأنباء المتداولة حول تعاون جديد يجمع بين هاندا وشركةOGM Pictures غير صحيحة ولا تعكس الواقع.

الجدير بالذكر أنّ تقارير صحفيّة تركيّة كانت قد ذكرت في وقت سابق أنّ هاندا تعيش علاقة جديدة مع المنتج أونور غوفنتام، صاحب شركة الإنتاج الشّهيرة OGM Pictures، المنتجة لعدد من الأعمال النّاجحة من بينها مسلسل “هذا البحر سيفيض” وتحدّثت المصادر عن أنّ الثّنائي شوهد معًا في لندن خلال الأيّام الماضية، في ظهور عزّز التّكهّنات حول طبيعة علاقتهما.