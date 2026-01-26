الأرقام تشير إلى أن XRP وADA أقل تقييما من البيتكوين حاليا: التفاصيل

- 1/2
تعرضت عملة البيتكوين لضغوط واضحة خلال عطلة نهاية الأسبوع مع تراجع المعنويات بشكل عام، ما أعاد عددا من العملات الرقمية إلى مناطق يُنظر إليها على أنها أقل من قيمتها العادلة.
تشير بيانات حديثة إلى أن الريبل (XRP) وكاردانو (ADA) تُظهران تقليلا في التقييم أعمق من البيتكوين نفسه.
وبحسب منصة “Santiment”، يُستخدم مؤشر القيمة السوقية إلى القيمة المحققة (MVRV) لمدة 30 يوم لقياس المخاطر عند الدخول أو زيادة المراكز.
فالقيم السلبية تعني أن متوسط المتداولين في الخسارة حاليا، ما قد يشير إلى فرص شراء أقل مخاطرة، وكلما زادت السلبية زادت جاذبية الدخول من منظور المخاطر.
في أحدث قراءة، سجلت XRP نسبة -5.7%، ما يصنفها كأصل أقل تقييما وبدرجة أكبر من البيتكوين التي جاءت عند -3.7%.
كما أظهرت عملات أخرى قراءات أكثر سلبية، أبرزها عملة LINK عند -9.5%، تليها ADA عند -7.9% والايثيريوم عند -7.6%.
