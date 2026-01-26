هل يصل البيتكوين إلى 16 تريليون دولار؟ ARK تتوقع ذلك وتتوقع سيطرته على 70% من سوق الكريبتو

تتوقع شركة “ARK Invest” في تقريرها “Big Ideas 2026” أن يصل إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية الأساسية وشبكات العقود الذكية إلى نحو 28 تريليون دولار بحلول 2030، مع معدل نمو سنوي مركب يقارب 61% حتى نهاية العقد.

وترى الشركة أن البيتكوين قد يستحوذ على نحو 70% من هذا السوق، فيما تذهب الحصة المتبقية في الغالب إلى شبكات العقود الذكية مثل الإيثيريوم وسولانا.

وفق تقديرات “ARK”، يمكن أن ترتفع القيمة السوقية للبيتكوين بمعدل نمو سنوي مركب يقارب 63%، لتقفز من قرابة تريليوني دولار إلى نحو 16 تريليون دولار بحلول 2030.

أما منصات العقود الذكية، فتتوقع ARK نموها بمعدل 54% سنويا لتصل إلى حوالي 6 تريليون دولار، مدعومة بإيرادات سنوية تقديرية تبلغ 192 مليار دولار عند متوسط معدل اقتطاع 0.75%، مع احتمال أن تهيمن منصتان إلى ثلاث منصات الطبقة الأولى “Layer 1” على الجزء الأكبر من هذا السوق.

وسلط التقرير الضوء على تسارع التبني المؤسسي، إذ قدّر أن صناديق البيتكوين المتداولة (ETFs) والشركات العامة امتلكت نحو 12% من المعروض في 2025، مقارنة بـ 8.7% سابقا.

كما أشار إلى نمو أرصدة ETF خلال العام، وارتفاع حيازات الشركات العامة بشكل لافت.

وعلى مستوى الأداء، قالت “ARK” إن العائد المعدل بالمخاطر للبيتكوين تفوق على معظم العملات الكبرى والمؤشرات خلال 2025، مستندة إلى ارتفاع نسبة “شارب” مقارنة بالإيثيريوم وسولانا ومكونات أخرى، مع ملاحظة تراجع تقلب البيتكوين تدريجيا مع اتساع دوره كأصل ملاذ محتمل.

وفي المقابل، رجّحت “ARK” أن عدد محدود فقط من العملات سيحافظ على خصائص الأصل النقدي كمخزن سائل للقيمة، بينما ستستمد شبكات أخرى تقييمها أساسا من المنفعة والإيرادات.

