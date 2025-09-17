جاستن بيبر ينشر 10 قواعد لحياة زوجية أفضل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 سبتمبر 2025 04:32 مساءً - احتفل جاستن بيبر وهايلي بيبر بمرور سبع سنوات على زواجهما يوم السبت الماضي، الذي وافق 13 سبتمبر، واحتفل جاستن على طريقته عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، حيث نشر لوحة كبيرة مُعلقة بمنزلهما، مكتوب عليها 10 قواعد يتبعها الزوجان للحفاظ على "عائلة بيبر" قوية.

جاستن بيبر يضع قواعد لعيش حياة أسرية هادئة

ويبدو أن جاستن وهايلي في بداية زواجهما وضعا قواعد ليسيرا عليها كعائلة مستقرة، ووضعاها نصب أعينهما حتى يتذكراها دائمًا. وجاءت القواعد كالآتي:

نُقدّر الراحة كعبادة. نُقدّر طول العمر ووتيرة الحياة المُستدامة. نُقدّر جودة الإنتاج وتميزه. نُقدّر الابتكار والارتقاء بالتجربة الإنسانية. نُقدّر الصحة والعافية كعملٍ إداري. نُقدّر الاستدامة وابتكار منتجاتٍ تخدم الإنسانية. نُقدّر خدمة الآخرين ومنحهم شعورًا بالقدرة على التحليق. نُقدّر الكرم ونُقدّم الوقت والمال والاحترام لمن يسلكون دربنا. نُقدّر الحياة كهدية، ونُمارس الامتنان اليومي لليوم الذي وُهِب لنا. نُقدّر الإنسان ونؤمن بكرامته وقيمته الأبدية.

قصة حب جاستن وهايلي بيبر

تزوج جاستن وهايلي بيبر بشكلٍ سري في سبتمبر من عام 2018، وبعد عام من ذلك أقاما حفل زفاف في Montage Palmetto Bluff في كاليفورنيا بحضور عدد من المقربين من العائلة والأصدقاء. وتألقت العروس بفستان أبيض قصير من تصميم Vivienne Westwood وظهرت العروس بغاية الأناقة، فأكملت إطلالتها بقلادة من تصميم Miska وأقراط ألماسية، بالإضافة إلى خاتم زفاف مؤلف من 20 قيراطاً من الألماس.

وفي أغسطس 2024، رحبا بأول أبنائهما، وهو صبي يُدعى جاك بلوز بيبر. وقد شارك جاستن بيبر البالغ من العمر 30 عاماً خبر قدوم أول أبنائه من خلال منشور على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، حيث شارك صورة لقدم الطفل المولود حديثاً، وأرفق معه التعليق التالي: "مرحبًا بك في منزلك جاك بلوز بيبر".

ونشرت عارضة الأزياء ورائدة الأعمال البالغة من العمر 27 عاماً؛ هايلي بيبر نفس الصورة على قصص إنستغرام بعد فترة وجيزة مع اسم الطفل ودب تيدي ورمز قلب أزرق.

