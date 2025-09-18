أمير وأميرة ويلز في صورة رسمية بمناسبة العشاء الملكي.. ودونالد ترامب يصف كيت بالمشرقة للغاية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 سبتمبر 2025 01:03 مساءً - بعد الاستقبال الرسمي الضخم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب من قبل العائلة المالكة البريطانية في قلعة وندسور، استعد الطرفان لمأدبة عشاء رسمية في القصر والتي جمعت عشرات الأشخاص الملكيين والدبلوماسيين على حد سواء، كما جمعت بين خطاب الملك والرئيس الأمريكي الذي طغى عليهما أجواء من المودة والحب.

صورة رومانسية "خلف كواليس" المأدبة الرسمية لاستقبال ترامب وميلانيا

https://www.instagram.com/p/DOtvuJ2DTwq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOtvuJ2DTwq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOtvuJ2DTwq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وقبل بدء مأدبة العشاء نشر الحساب الرسمي لأمير وأميرة ويلز صورة للأمير ويليام وكيت ميدلتون، وهما يرتديان الملابس الرسمية، كما ارتدت كيت تاجًا مكليًا ووشاحًا أزرق، وبعدها بساعات قليلة، نشرا صورة نادرة لهما وهما يمسكان بأيدي بعضهما البعض خلف كواليس مأدبة الدولة التي أقيمت في قلعة وندسور.

View this post on Instagram A post shared by The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)



وارتدت كيت، 43 عامًا، فستانًا من الدانتيل باللونين الكريمي والذهبي، وتاجها المفضل الخاص بالأميرة الراحلة ديانا، ووشاحًا أزرق، بينما ارتدى الأمير ويليام، البالغ من العمر 43 عامًا، بدلة سوداء كلاسيكية مزينة بزيّ عسكري.

خطاب مؤثر من الرئيس الأمريكي لأميرة ويلز

US President Donald Trump addresses Princess Catherine during his speech at the State Banquet.



'To see Her Royal Highness...so radiant and so healthy, so beautiful. It's really a great honour," he says.https://t.co/BZQL3RNxAP



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/LatGp43Kcu — Sky News (@SkyNews) September 17, 2025

— Sky News (@SkyNews)



بعد دقائق من بدء المأدبة الرسمية، ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابًا قصيرًا، وخلال خطابه، وصف الرئيس ترامب الأميرة كيت بأنها "مشرقة للغاية"، في إشارة منه إلى استعادة صحتها، بعد إصابتها العام الماضي بمرض السرطان، وخضوعها للعلاج لشهور طويلة.

وتابع هو يستدير لينظر إلى أميرة ويلز التي كانت جالسة على يمينه: "أنا وميلانيا سعيدان بزيارة الأمير ويليام ورؤية صاحبة السمو الملكي الأميرة كاثرين. إنها مشرقة وجميلة للغاية، وصحية للغاية".

نظرت كيت إلى ترامب وابتسمت بلطف ردًا على ذلك. وتابع ترامب: "إنه لشرف عظيم حقًا. شكرًا لك".

قائمة الضيوف وخطة الجلوس بمأدبة العشاء

https://www.instagram.com/p/DOtxT1CDHYh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOtxT1CDHYh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOtxT1CDHYh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

جلست أميرة ويلز، بجانب الرئيس ترامب، البالغ من العمر 79 عاما، خلال العشاء. ويذكر أن كيت منذ أن أصبحت أميرة ويلز بعد وفاة الملكة إليزابيث وتولي الملك تشارلز العرش في سبتمبر 2022، اعتادت الجلوس بجوار زعماء العالم الزائرين في الولائم الرسمية.

حيث جلست من قبل بجانب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا خلال زيارته في نوفمبر 2022 ، وكذلك بجانب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول في مأدبته الرسمية في العام التالي. كما جلست كيت بجانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الرسمية مع زوجته بريجيت ماكرون في يوليو 2025.

وجلس أمس الملك تشارلز بين الرئيس ترامب وماركو روبيو. وعلى الجانب الآخر من الطاولة، جلست السيدة الأولى ميلانيا بين الأمير ويليام والملكة كاميلا أثناء العشاء.

وكانت أيضًا على رأس الحضور تيفاني ترامب، 31 عامًا، والتي جلست على بعد أربعة مقاعد من أميرة ويلز، بينما جلس زوجها مايكل بولس، 28 عاماً، بجوار كيت.

وقد أُعدّت قائمة ضيوف مأدبة الدولة بناءً على طلبات من البيت الأبيض والحكومة البريطانية والأسرة المالكة، ولكن ونظّمت الأسرة المالكة خطة الجلوس قبل أن يوافق عليها الملك تشارلز والملكة كاميلا.وقد حضر المأدبة ما يقارب من 160 ضيفًا.

خطاب الملك تشارلز للترحيب بالرئيس الأمريكي

'In two world wars we fought together to defeat the forces of tyranny. Today we and our allies stand together!'



King Charles praises Donald Trump for his efforts to bring an end to global conflicts as he hosts the US President for his State Banquet. pic.twitter.com/IJC8Wa8lVC — GB News (@GBNEWS) September 17, 2025

— GB News (@GBNEWS)

ألقى الملك تشارلز هو الآخر كلمته، وتحدث الملك تشارلز عن العلاقة "المميزة" بين بلديهما، ثم أضاف مازحًا: "لا يسعني إلا أن أتساءل عما كان سيفعله أسلافنا من عام 1776 بهذه الصداقة اليوم"، وتابع قائًلا بأن كلًا من الرئيس جورج واشنطن وجدّ تشارلز الخامس، الملك جورج الثالث، تبادلا كلمات قاسية من قبل. وأضاف "لكننا اليوم نحتفل بعلاقة بين بلدينا لم يكن من الممكن أن يتخيلها واشنطن ولا الملك جورج الثالث".

وذكر الملك زيارته الأولى للولايات المتحدة في عام 1970، حيث رافق تريشيا نيكسون، ابنة الرئيس ريتشارد نيكسون، إلى حفل عشاء رسمي في البيت الأبيض، وقال مازحًا: "لو نجحت وسائل الإعلام في سبعينيات القرن العشرين في محاولتها لتعميق العلاقة الخاصة، ربما كنت تزوجت داخل عائلة نيكسون".

وأشارت الملكة كاميلا أيضًا إلى جذور ترامب البريطانية وقالت مازحة: "أدرك أن التربة البريطانية توفر ملاعب جولف رائعة إلى حد ما".

وألقى الرئيس ترامب كلمة ردًا على ذلك، أشاد فيها بالترحيب الذي حظي به من أفراد العائلة المالكة، وقال "إن هذا حقا أحد أعظم التكريمات في حياتي".

وأشاد بالملك تشارلز على أعماله الخيرية، وقال: "وقفتُ في الصف وصافحت حوالي 150 شخصًا، وكان الملك يعرف كل شخص، لقد أعجبتُ بذلك كثيرًا".

واختتمت مأدبة الدولة في اليوم الرسمي الأول من زيارة ترامب إلى المملكة المتحدة برفقة زوجته السيدة الأولى ميلانيا ترامب، واللذان يقيمان في قلعة وندسور.

استقبال رسمي لرئيس الولايات المتحدة والسيدة الأولى في قلعة وندسور

View this post on Instagram A post shared by HELLO! Magazine (@hellomag)

استقبل الأمير ويليام Prince William وكيت ميدلتون Kate Middelton الرئيس الأمريكي دونالد ترامب Donald Trump وزوجته ميلانا ترامب Melania Trump، أمس، فور وصولهما على متن الطائرة الرئاسية لقصر وندسور، ليبدآ زيارتهما التاريخية للمملكة المتحدة التي تُعد الثانية له كرئيس أمريكي، حيث جاءت الأولى عام 2019 في عهد الملكة إليزاليث.

وبعدها رحب بهما الملك تشارلز والملكة كاميلا في ساحة القصر، ورافقهما الملك والملكة لبدء مراسم حفل الاستقبال الرسمي.

Embed from Getty Images

حظي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 79 عاماً، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، 55 عاماً، بترحيبٍ عارم من جانب الملك تشارلز والملكة كاميلا، كما تم إطلاق التحية الملكية من الحديقة الشرقية لقلعة وندسور وبرج لندن.

ثم اصطحبت العائلة المالكة البريطانية الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى في موكب عربة عبر قصر وندسور باتجاه القلعة. وجلس الرئيس ترامب بجانب الملك في عربة مغلقة، بينما ركبت الملكة كاميلا إلى جانب السيدة الأولى.

كما استقل أمير وأميرة ويلز عربة بصحبة السفير الأمريكي ببريطانيا وزوجته، وأيضًا تواجد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في عربة واحدة.

وعند الوصول إلى القصر وقف الرئيس والسيدة الأولى لمشاهدة عرض عسكري من منصة حمراء مرتفعة إلى جانب الملك تشارلز والملكة كاميلا.

وشاهد أفراد العائلة المالكة وضيوفهم صفوفًا من الحراس يرتدون جلود الدببة في الساحة، وتم عزف النشيد الوطني البريطاني والأمريكي. وعندما انتهى الموكب رسمياً، دخل ترامب والملك تشارلز إلى قلعة وندسور، لتناول الغداء.

قد ترغبين في معرفة بعد وقوفه أمام الملك تشارلز.. هل خرق الرئيس ترامب البروتوكول الملكي مرة ثانية؟

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».