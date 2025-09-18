ديجافو الحلقة الأخيرة.. نهاية صادمة تكشف الأسرار المدفونة

ليلى تختار العيش بشخصية "مسك"

اختفاء غامض يكشف الجرائم

اكتشاف الأسرار والأدلة في المعمل

"ديجافو" سادس "ما تراه ليس كما يبدو"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 سبتمبر 2025 01:03 مساءً - أسدل الستار على حكاية "" من مسلسل "" بعرض الحلقة الأخيرة التي جاءت مليئة بالغموض والإثارة، حيث انكشفت الأسرار دفعة واحدة، وتغيرت موازين الأحداث في نهاية غير متوقعة للجمهور، حيث افتتحت الحلقة بلقاء هبة (هند عبد الحليم) بخطيبها موسى (عمرو وهبة) في المطعم، محاولة تبرير إخفائها للحقيقة بدافع حماية شقيقها سيف ().رغم اعتذار هبة، رفض موسى مسامحتها وطالبها بالرحيل، تاركًا إياها مكسورة القلب، في المقابل عادت ليلى (شيري عادل) إلى منزل سيف معلنة قبولها العيش بشخصية مسك هربًا من جريمة القتل التي تظن أنها ارتكبتها، ورغم محاولات والدها إقناعها بمواجهة مصيرها، تمسكت بقرارها وتخلت عن هويتها الحقيقية كليلى.قد تحبين قراءة.. قصة شيري عادل مع فقدان الذاكرة في مسلسلاتها من جروب الدفعة إلى ديجافووتتواصل الأحداث المشوقة، حيث يقرر سيف، إخضاع ليلى لعملية جديدة بعد ستة أشهر، تمحو ذاكرتها نهائيا، محذراً من أي تدخل مبكر قد يهدد حياتها، في هذه الأثناء، ثارت هبة عليه بعدما خسرت موسى، متهمة إياه بأنه السبب في تدمير حياتها، لكن ليلى حاولت تهدئة الموقف واقترحت أن يقنع موسى بالعودة إليها.المفاجأة الكبرى وقعت باختفاء موسى المفاجئ، لتبدأ المواجهة بين هبة وشقيقها، هناك اعترف سيف لأول مرة بقتله حاتم، خطيب ليلى السابق، مبرراً جريمته بأنه كان يبتزه، كما كشف أنه تخلص من موسى بعد رفضه التستر على أسراره، وفي نفس الوقت اصطحب سيف شقيقته إلى معمله السري، ليبرر أفعاله بأنها من أجل حماية الأسرة، لكنه بدا غارقًا في مرض نفسي خطير.حاولت هبة تهديد سيف بفضح أمره، لكنه واصل إنكاره أمام ليلى مدعياً أن خلافاته مع شقيقته سببها مرض والدتهما، وبعد ذلك، تعاونت ليلى مع هبة ووالدها للبحث عن موسى، فخدرت سيف ودخلت المعمل حيث عثرت على أدلة دامغة تدينه، غير أن سيف باغتهم، فقام بتقييدهم، كاشفًا رغبته في محو ذاكرتهم جميعًا ليعيشوا كأسرة بلا ماض، لكن تدخل والد ليلى في اللحظة الحاسمة وأنقذ الموقف.اطلعي على.. مسلسل ما تراه ليس كما يبدو يمنح البطولة الأولى لـ 5 فنانين شبابفي مواجهة أخيرة، انهار سيف معترفاَ بكل جرائمه وهي قتله لموسى، وتلاعبه بخطيب ليلى السابق عبر صفقة مزيفة، ثم التخلص منه نهائيًا بعد تهديده بفضح الحقيقة، جاءت النهاية بتسليم سيف إلى الشرطة وطي صفحة الجرائم، ليتم اسدال الستار على الحكاية بمشهد افتتاح المطعم من جديد تحت اسم ""، في إشارة لبدء حياة جديدة بعد رحلة طويلة من الألم والأسرار." هي الحكاية السادسة وقبل الأخيرة من مسلسل "" وهي من تأليف نسمة سمير، وإخراج محمد خضر وإنتاج كريم أبو ذكري، ومن بطولة شيري عادل، أحمد الرافعي، عمرو وهبة، هند عبدالحليم، عبد الرحيم حسن، وصالح عبد النبي، وعدد آخر من الفنانين.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».