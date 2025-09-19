عادل إمام يعود إلى صدارة المشهد بصورة جديدة

عاد اسم الممثّل الكبير عادل إمام ليتصدّر المشهد من جديد، بعدما نشر الكاتب الصّحفيّ أكرم السعدني، صورة جديدة جمعته بالزّعيم، في جلسة عائليّة، ظهر فيها أيضًا شقيقه المنتج عصام إمام وأحد أحفاده.

الصّورة الّتي نشرها “السّعدني”، عبر حسابه على “فيسبوك” سرعان ما لاقت انتشارًا واسعًا، إذ تفاعل معها الجمهور بشكل لافت وأعاد تداولها بكثافة، مرفقًا بها برسائل محبّة ودعوات للزّعيم بدوام الصّحّة وطول العمر.

يأتي هذا الظّهور بعد أشهر قليلة من صور أخرى تمّ تداولها لعادل إمام، بينها صورة التقطت له في عقد قران نجل ابنه المخرج رامي إمام الّتي حظيت باهتمام كبير على مواقع التّواصل الاجتماعيّ.