محمد هنيدي يغيب عن استلام تكريمه في مهرجان الإسكندرية المسرحي.. إليكم التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 سبتمبر 2025 12:58 مساءً - فاجأ الفنان محمد هنيدي، إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي، بغيابه عن استلام تكريمه ضمن حفل ختام الدورة الـ15، التي أُقيمت أمس السبت، داخل مكتبة الإسكندرية، حيث يأتي ذلك الغياب في ظل حمل هذه الدورة لاسمه.

أحمد السقا يتسلم التكريم نيابة عن هنيدي

تكريم محمد هنيدي تقديرًا لمسيرته المضيئة

أحمد السقا في ختام مهرجان الإسكندرية المسرحي- الصورة من المركز الإعلامي للمهرجان

أزمة صحية لـ أحمد السقا

حفل ختام الدورة الـ15 من مهرجان الإسكندرية المسرحي

وصعد أحمد السقا إلى المسرح، لاستلام التكريم نيابةً عن صديقه محمد هنيدي، فيما قدّم الاعتذار إلى القائمين على المهرجان عن غياب الأخير، والذي جاء بسبب ظروف قهرية منعته من حضور حفل الختام، واستلام التكريم بنفسه.وكانت إدارة المهرجان، قد أوضحت قبل أيام أنّ تكريم ميأتي تقديراً لمسيرته المضيئة وإسهاماته التي فتحت أبواباً جديدة لجيل كامل من المبدعين، وسيُسلم له التكريم، صديقه، في لحظة رمزية تجسد المحبة والاحترام المتبادل بين اثنين من أبرز رموز الفن المصري.وجاء حضورحفل ختامرغم الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا، حيث كشف عنها مساء الجمعة الماضية، خلال حضوره حفل تكريمه في حفل توزيع جوائز ديرجيست، حيث اعتذر لوسائل الإعلام آنذاك، لعدم قدرته على الحديث بشكلٍ جيد، كونه يُعاني من إجهاد شديد في الأحبال الصوتية.يُذكر أنّ حفل ختام الدورة الـ15 من، الذي يترأسه الفنان إبراهيم الفرن، شهد حضور وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والدكتور جمال ياقوت المؤسس والرئيس الشرفي للمهرجان، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان.

وقال وزير الثقافة، خلال كلمته في حفل الختام: "إنّ هذه الدورة جمعت 12 عرضًا مسرحيًا مصريًا وعربيًا وعالميًا"، في رسالة تؤكد أن المسرح هو لغة إنسانية قادرة على تجاوز حدود الجغرافيا وبناء جسور تواصل ثقافي بين الشعوب، متابعًا: "تميز المهرجان ينبع من كونه انطلق من الإسكندرية بفكرة رائعة تقوم على الإيمان برسالة المسرح".

وشارك في دورة هذا العام من المهرجان 17 عرضًا مسرحيًا، بواقع 4 عروض مصرية، و13 عرضًا من 12 دولة، وذلك إلى جانب 6 ورش مميزة ومتنوعة قدمها مجموعة من الفنانين والمدربين أصحاب الخبرة الكبيرة.

أحمد السقا يواصل تحضيرات فيلم "هيروشيما"

وفي سياقٍ آخر، يواصل الفنانتحضيرات فيلمه الجديد "هيروشيما" تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، حيث يُعد من التجارب السينمائية البارزة، خاصةً وأن أحداثها تدور في إطار من الأكشن والغموض، حيث يسلط الضوء على خطورة التكنولوجيا عندما تُستخدم بشكل خاطئ، وتأثيرها السلبي على العلاقات الإنسانية، وتأثيرها المدمر على المجتمع.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد آخر من الفنانين، منهم: ياسمين رئيس، حنان مطاوع، دياب، عمرو عبد الجليل، علاء مرسي، ناهد السباعي، هدى الإتربي، وعدد كبير من الفنانين والشباب، إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف وإنتاج أيمن بهجت قمر وأحمد بدوي وزيد الكردي.

https://www.instagram.com/p/DN50ay7CjKx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DN50ay7CjKx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DN50ay7CjKx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

أما الفنان محمد هنيدي، فيترقب طرح فيلم "الجواهرجي" الذي انتهى من تصويره قبل فترة طويلة، بينما يواجه مصيرًا غامضًا بخصوص طرحه في السينمات، وهو تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، ويشارك في بطولته كلّ من: لبلبة، أحمد صلاح السعدني، تارا عماد، باسم سمرة، عارفة عبد الرسول، أحمد حلاوة والذي رحل عن عالمنا قبل أن ينتهي من تصوير مشاهده، إلا أن المخرج إسلام خيري أكّد أنه سيبحث عن حل فني للخروج من تلك الأزمة.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».