ديبيكا بادكون تعبر عن سعادتها لتعاونها السادس مع شاروخان.. وهذه الأفلام جمعتهما

ديبيكا بادكون وشاروخان الثنائي الأشهر في بوليوود والأكثر قرباً ومحبة للجمهور، سيُسعدان جماهيرهما أكثر من خلال التعاون السادس بينهما في عملٍ فنيٍ جديد، يضيف نجاحاً جديداً لمسيرتهما الفنية، ويثريان فيه السينما الهندية. هذا العمل الفني هو فيلم King.

ديبيكا بادكون تنسحب من كالكي 2898 وتتعاون مع شاروخان

جاء إعلان مشاركة ديبيكا بادكون في فيلم King مع شاروخان، بعد أيام قليلة من إعلان تنسحابها من الجزء الثاني القادم من فيلم "كالكي 2898"، وفقاً لشركة الإنتاج "فيجايانثي موفيز"، التي أعلنت أنها قررت الانفصال عن ديبيكا بعد "دراسة متأنية"، مضيفةً أن فيلماً مثل "كالكي" يستحق التزاماً أكبر.

وعن هذا التعاون الجديد، شاركت ديبيكا بادكون سعادتها في منشور عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، حيث نشرت صورة وهي تمسك بيد شاروخان، وكتبت رسالةً مؤثرة، جاء فيها: "أول درس تعلمته منه قبل ما يقارب 18 عاماً أثناء تصوير فيلم "أوم شانتي أوم" Om Shanti Om هو أن تجربة صناعة فيلم، والأشخاص الذين تُنتج معهم، أهم بكثير من نجاحه. أتفق تماماً معه، وقد طبقت هذا التعلّم في كل قرار اتخذته منذ ذلك الحين. وربما لهذا السبب عدنا معاً لإنتاج فيلمنا السادس".

فيلم King من إخراج سيدهارث أناند، ويشارك في بطولته أيضاً سوهانا خان، جاكي شروف، أنيل كابور، أرشد وارسي، راني موخرجي، أبهيشيك باتشان، جايديب أهلاوات، وأبهي فيرما.

تعاون ديبيكا بادكون وشاروخان السينمائي

قبل فيلم King، تعاون الثنائي البوليوودي شاروخان وديبيكا بادكون في 5 أفلام، كانت البداية في عام 2007 بفيلم أوم شانتي أوم، وآخرها عام 2023 بفيلم Jawan.

فيلم Om Shanti Om عام 2007

وتدور أحداث الفيلم حول أوم، وهو فنان سينمائي مبتدئ، مفتون بالممثلة الشهيرة شانتيبريا المتزوجة من أحد المنتجين سراً. وأثناء مشاجرة بين الزوجين، يضرم النار في المكان للتخلص منها حتى لا يُفتضح أمر زواجهما، فيهرع أوم لإنقاذها لكنه يُقتل أثناء محاولته إنقاذها. وبعد ثلاثين عاماً، يُولد من جديد وينمو وتعود إليه ذاكرته فينطلق للانتقام لموتها.

شارك شاروخان وديبيكا بادكون في بطولة الفيلم أرجون رامبال، بينما أخرجه فرح خان.

فيلم Chennai Express عام 2013

تدور أحداثه حول الشاب راؤول، الذي ينطلق لتحقيق أمنية جده الراحل خلال دفن رماده في أحد أنهار راميشوارام. وأثناء رحلته يقع في حب ابنة أحد رجال العصابات الخطيرة، ويتعرض للعديد من المواقف والمشاكل قبل اكتشافه حقيقة حبيبته، فيواجه غضب عائلتها المجرمة. وجاء الفيلم من إخراج روهيت شيلتي.

فيلم Happy New Year عام 2014

تدور أحداث الفيلم حول تشارلي الذي يسعى للانتقام من غروفر الذي تسبب بمقتل والده، فيكون عصابة لسرقة مجوهراته، لكنهم يتورطون في مسابقة رقص.

الفيلم من بطولة شاروخان، ديبيكا بادكون، أنوبام خير، أبهيشيك باتشان، ومن إخراج فرح خان.

فيلم Pathaan عام 2023

فيلم "Pathaan" تدور أحداثه في إطار من الأكشن والإثارة، وقد شارك في كتابته وإخراجه أتلي، في أول تجربة إخراجية له بالسينما الهندية، وتم إنتاج الفيلم من قِبل شركة Red Chillies Entertainment.

ويأتي الفيلم من بطولة النجم الهندي شاروخان- الذي يجسد شخصيتين في الفيلم، هما أب وابنه شبيهان ويتعاونان معاً لتصحيح الفساد في المجتمع- ديبيكا بادكون، جون أبراهام، ومن إخراج سيدهارث أناند.

فيلم Jawan عام 2023

تدور أحداث الفيلم حول بطل يسعى لحماية المُجتمع من خلال تحقيق العدالة وفرضها على الجميع، وخلال إطار من الأكشن والتشويق. في شمال شرق الهند يتم إلقاء رجل من طائرة في نهر، وتعثر عليه إحدى الجماعات القبلية وتجده فاقداً للوعي.

عقب ذلك تتعرض القبيلة لهجوم ويستيقظ الرجل ويقوم بإنقاذهم ويتضح أنه قد فقد الذاكرة ليعده أحد الرجال بأنه سيسعى للوصول لهويته في يوم ما، وعقب مرور سنوات من وقوع تلك الأحداث وفي مدينة مومباي عام 2023 يقوم ضابط شرطة يُدعى "أزاد" باختطاف قطار مترو مومباي بالتعاون مع مجموعة من السجينات ويقرر الاحتفاظ بالركاب كرهائن لتبدأ مرحلة من التفاوض والإثارة خلال أحداث الفيلم.

