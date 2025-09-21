الموريكس دور2025.. تكريم رفيق علي أحمد لدوره بمسلسل بالدم ‏

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 سبتمبر 2025 11:09 مساءً - كُرّم الفنان اللبناني القدير رفيق علي أحمد في حفل جوائز الموريكس دور 2025 بجائزة خاصة تقديراً لمسيرته الفنية الطويلة والحافلة بالإنجازات، ولتميزه في دوره ضمن مسلسل "بالدم" الذي لاقى نجاحاً كبيراً.
تكريم رفيق علي أحمد لدوره بمسلسل "بالدم"
رفيق علي أحمد، هو أحد أبرز وجوه المسرح والدراما في لبنان، عُرف بأدائه القوي وصوته المميز، وقدرته على تجسيد الشخصيات المعقدة التي تجمع بين العمق الاجتماعي والإنساني.
— Murex D'or (@murexdor)
موركس تكريمي لممثل لبناني عن مسيرته وتميزه بدوره في "بالدم" #رفيق_علي_أحمد#MurexDor #MilestoneEdition #25YearsNewDawnBrightFuture #LegacyOfExcellence pic.twitter.com/gBz0uonPrh— Murex D'or (@murexdor) September 21, 2025
وكان قد حظي مسلسل "بالدم" منذ عرض أولى حلقاته بنجاح وإشادات واسعة، ساهمت في تصدره للترند بأحداثه التي يتابعها المشاهدون بشغف.
وتدور قصته حول غالية (ماغي بو غصن) التي تكتشف أنها ليست الابنة الحقيقية لروميو (رفيق علي أحمد) وجانيت (جوليا قصار) وأنه تم بالخطأ تبديلها مع مولودة أخرى أو مولود آخر في نفس المستشفى التي شهدت على ولادتهما منذ 45 عاماً، لتبدأ غالية رحلة البحث الشاقة عن والديها الحقيقيين وسط أحداث مشوقة يشهدها العمل.
العمل من بطولة ماغي بو غصن، بديع أبو شقرا، باسم مغنية، رفيق علي أحمد، جوليا قصار، إلسي فرنيني، جناح فاخوري، نوال كامل، جيسي عبدو، ماريلين نعمان، سمارة نهرا، كارول عبود، فيصل أسطواني، رندة حشمة، سعيد سرحان، تالين أبو رجيلي، والعمل من كتابة نادين جابر وإخراج فيليب أسمر وإنتاج إيغل فيلمز.
حفل الموريكس دور 2025
وقد بدأ منذ قليل حفل الموريكس مع توافد النجوم إلى دور في كازينو لبنان حيث أطلّ العديد منهم على السجادة الحمراء قبيل وقت وجيز من بدء الحفل وتسليم الجوائز والتكريمات. وتحمل هذه الدورة شعارًا بعنوان " 25 عاماً.. فجر جديد... مستقبل مشرق".
https://www.instagram.com/p/DO3vJbgCEYr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DO3vJbgCEYr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DO3vJbgCEYr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يذكر أن الموريكس دور (Murex d'Or) هو جائزة فنية لبنانية سنوية رفيعة المستوى، تُمنح لتكريم الإنجازات البارزة في مجالات الفن والغناء والسينما والمسرح على المستوى اللبناني والعربي والدولي. انطلقت الجائزة عام 2000 وسرعان ما أصبحت واحدة من أبرز الفعاليات الفنية والثقافية في العالم العربي.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».