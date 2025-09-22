الموريكس دور 2025 ..  تحت سابع أرض يخطف جائزة أفضل مسلسل عربي 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 سبتمبر 2025 01:03 صباحاً - في حفل توزيع جوائز الموريكس دور 2025، حصد مسلسل "تحت سابع أرض" جائزة أفضل مسلسل عربي عام 2025، والذي لاقى نجاحًا جماهيريًا كبيرًا من إنتاج شركة الصباح إخوان ( سيدرز آرت برودكشن). الحفل الذي تنقله شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشونال LBCI تجري وقائعه في كازينو لبنان.
وأكمل الصباح: "وكل مرة يفاجئآننا بعمل جديد ويجعلانا نتذكر مسيرتهما الحلوة"، كما وجه المنتج صادق الصباح التحية لكل القائمين على هذا العمل وخاصة العاملين وراء الكاميرا وذلك لصعوبة العمل، كما ناشد بدعم كل الإنتاجات العربية، متمنيًا أن تكون كل الأعمال القائمة عليها شركته بمثابة منارة للإنتاجات العربية.
كما وجه شكرًا خاصًا لزوجته على تحملها لمصاعب هذه المهنة والتي تعد جزءًا منها، كما توجه بالشكر للجنة التحكيم على الإنجار الذي قدمته في ظل هذه الصعبة التي تمر بها البلاد.
ويأتي المسلسل من إخراج سامر البرقاوي وبطولة تيم حسن، كاريس بشار، منى واصف، أنس طيارة، تيسير إدريس، مجد فضة، سارة بركة وعدد من الفنانين الآخرين.
يذكر أن الموريكس دور (Murex d'Or) هو جائزة فنية لبنانية سنوية رفيعة المستوى، تُمنح لتكريم الإنجازات البارزة في مجالات الفن والغناء والسينما والمسرح على المستوى اللبناني والعربي والدولي. انطلقت الجائزة عام 2000 وسرعان ما أصبحت واحدة من أبرز الفعاليات الثقافية في العالم العربي
مسلسل "تحت سابع أرض"يتطرق مسلسل "تحت سابع أرض" الذي كتبه عمر أبو سعدة لمواضيع الفساد والصراعات في المجتمع. ويجسد بطل العمل الممثل تيم حسن دور موسى وهو ضابط تحقيق جنائي يتورط بالفساد، ويكتشف أن شقيقه الذي يقوم بدوره الممثل أنس طيارة وشقيقته التي تلعب دورها الممثلة رهام قصار يعملان في تزوير عملة الدولار. ويدخل في شجار معهما. وهذا يسبب له صراعاً بين أن يحميهما أو ينخرط معهما في هذا العمل غير الأخلاقي. في حين أنه يعتبر عائلته خط أحمر ويهدد أن من سيتعرض لها أنه سيخفيه تحت سابع أرض.
حفل الموريكس دور 2025وكان بدأ منذ قليل حفل الموريكس دور مع توافد النجوم إلى دور في كازينو لبنان حيث أطلّ العديد منهم على السجادة الحمراء قبيل وقت وجيز من بدء الحفل وتسليم الجوائز والتكريمات. وتحمل هذه الدورة شعارًا بعنوان " 25 عاماً.. فجر جديد... مستقبل مشرق".
