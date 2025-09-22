الموريكس دور 2025 ..  تحت سابع أرض يخطف جائزة أفضل مسلسل عربي 2025

صادق الصباح: كلمة السر في النجاح سامر البرقاوي وتيم حسن

https://www.instagram.com/p/DO4FliBiOC0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DO4FliBiOC0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DO4FliBiOC0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

مسلسل "تحت سابع أرض"

حفل الموريكس دور 2025‏

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 سبتمبر 2025 01:03 صباحاً - في حفل توزيع جوائز2025، حصد مسلسل "تحت سابع أرض" جائزة أفضل مسلسل عربي عام 2025، والذي لاقى نجاحًا جماهيريًا كبيرًا من إنتاج شركة الصباح إخوان ( سيدرز آرت برودكشن). الحفل الذي تنقله شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشونال LBCI تجري وقائعه في كازينو لبنان.وتوجه المنتجإلى منصة التتويج لتسلم جائزة أفضل مسلسل عربي عن "تحت سابع أرض"، ووجه كلمته لكل من المخرج سامر البرقاوي وبطل العمل تيم حسن؛ قائلًا : "عندما يجتمع المخرج سامر البرقاوي والنجم تيم حسن يضعاننا في تساؤل واحد ماذا سوف يقدمان بعد؟!".وأكمل الصباح: "وكل مرة يفاجئآننا بعمل جديد ويجعلانا نتذكر مسيرتهما الحلوة"، كما وجه المنتج صادق الصباح التحية لكل القائمين على هذا العمل وخاصة العاملين وراء الكاميرا وذلك لصعوبة العمل، كما ناشد بدعم كل الإنتاجات العربية، متمنيًا أن تكون كل الأعمال القائمة عليها شركته بمثابة منارة للإنتاجات العربية.كما وجه شكرًا خاصًا لزوجته على تحملها لمصاعب هذه المهنة والتي تعد جزءًا منها، كما توجه بالشكر للجنة التحكيم على الإنجار الذي قدمته في ظل هذه الصعبة التي تمر بها البلاد.يتطرق مسلسل "" الذي كتبه عمر أبو سعدة لمواضيع الفساد والصراعات في المجتمع. ويجسد بطل العمل الممثل تيم ‏حسن دور موسى وهو ضابط تحقيق جنائي يتورط بالفساد، ويكتشف أن شقيقه الذي يقوم بدوره الممثل أنس طيارة وشقيقته التي تلعب ‏دورها الممثلة رهام قصار يعملان في تزوير عملة الدولار. ويدخل في شجار معهما. وهذا يسبب له صراعاً بين أن يحميهما أو ينخرط ‏معهما في هذا العمل غير الأخلاقي. في حين أنه يعتبر عائلته خط أحمر ويهدد أن من سيتعرض لها أنه سيخفيه تحت سابع أرض.ويأتي المسلسل من إخراج سامر البرقاوي وبطولة تيم حسن، كاريس بشار، منى واصف، أنس طيارة، تيسير إدريس، مجد فضة، سارة بركة وعدد من الفنانين الآخرين.وكان بدأ منذ قليل حفلمع توافد النجوم إلى دور في كازينو لبنان حيث أطلّ العديد منهم على السجادة الحمراء قبيل وقت وجيز ‏من بدء الحفل وتسليم الجوائز والتكريمات. وتحمل هذه الدورة شعارًا بعنوان " 25 عاماً.. فجر جديد... مستقبل مشرق".يذكر أن الموريكس دور (‏Murex d'Or‏) هو جائزة فنية لبنانية سنوية رفيعة المستوى، تُمنح لتكريم الإنجازات البارزة في ‏مجالات الفن والغناء والسينما والمسرح على المستوى اللبناني والعربي والدولي. انطلقت الجائزة عام 2000 وسرعان ما أصبحت واحدة ‏من أبرز الفعاليات الثقافية في العالم العربييمكنكم متابعة الموريكس دور 2025 .. أمال ماهر تفوز بجائزة نجمة الغناء العربيلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».