في الموريكس دور 2025.. تامر عاشور يتوّج بجائزة نجم الغناء العربي 

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 سبتمبر 2025 01:03 صباحاً - في حفل توزيع جوائز الموريكس دور 2025 الذي جرت فعالياته في كازينو لبنان ونقلته قناة المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشونال، حصد المطرب المصري تامر عاشور جائزة "موريكس نجم الغناء العربي"، ويأتي هذا التكريم تتويجًا لإبداعاته الفنية في المجال الموسيقي، وأغانيه التي دائمًا تطرب آذان جمهوره وتلاقي إعجابهم، والذي يتحول لكورال له يردد كلماتها في جميع حفلاته.

تامر عاشور : أتمنى تقديم حفلًا بلبنان

وتوجه النجم تامر عاشور إلى منصة التتويج لتسلم جائزة "موريكس نجم الغناء العربي"، وبعد تلقيه الجائزة عبّر عن سعادته بالتكريم وبتواجده بلبنان، قائلًا : "أنا لا أستطيع التعبير في مثل هذه المواقف، ولكني سعيد جدًا بتواجدي معكم، وبيروت ولبنان بلد الحب والحياة".

وعبّر تامر عاشور عن سعادته بتسلم هذه الجائزة لأول مرة، متمنيًا تكرار النجاح والتكريم بمثل هذه الجوائز، معبرًا عن رغبته الشديدة في إقامة حفل بلبنان، وقد أهدى الجائزة للجمهور المصري والشعب العربي بأكمله.

حفل الموريكس دور 2025‏

وقد بدأ مساء اليوم حفل الموريكس دور مع توافد النجوم إلى دور في كازينو لبنان حيث أطلّ العديد منهم على السجادة الحمراء قبيل وقت وجيز ‏من بدء الحفل وتسليم الجوائز والتكريمات. وتحمل هذه الدورة شعارًا بعنوان " 25 عاماً.. فجر جديد... مستقبل مشرق".

يذكر أن الموريكس دور (‏Murex d'Or‏) هو جائزة فنية لبنانية سنوية رفيعة المستوى، تُمنح لتكريم الإنجازات البارزة في ‏مجالات الفن والغناء والسينما والمسرح على المستوى اللبناني والعربي والدولي. انطلقت الجائزة عام 2000 وسرعان ما أصبحت واحدة ‏من أبرز الفعاليات الثقافية في العالم العربي.

