إلهام عبد البديع تعلن عودتها لزوجها وليد سامي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 سبتمبر 2025 03:59 مساءً - أعلنت الفنانة إلهام عبد البديع خبر عودتها لزوجها الملحن وليد سامي، وذلك بعد مرور ما يقرب من أربعة أشهر على انفصالهما.

إلهام عبد البديع تعلن عودتها لزوجها

نشرت إلهام عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام مجموعة صور لها برفقة زوجها واكتفت بوضع رموز تعبيرية عبارة عن خاتم زواج وقلوب، في إشارة منها لعودة العلاقة بينهما من جديد. وتفاعل الجمهور مع هذه الصور وتمنوا لها السعادة والاستقرار في حياتها الشخصية.

إلهام عبد البديع أكدت وقت انفصالهما أن السبب في ذلك سوء تفاهم بينهما، وأكدت على استمرار علاقة الحب والاحترام بينهما، وقالت في مقطع مصور عبر إنستغرام: "أنا ووليد منذ 5 أيام فقط، وهناك مواضيع لازالت قائمة بيننا لها علاقة بالمشاعر، خاصة وأننا تزوجنا عن حب وانفصلنا أيضاً والحب المتبادل بيننا لا يزال قائم، اتمنى له كل الخير والسعادة في حياته، خاصة وأنني لم أرى منه أي سوء".

https://www.instagram.com/p/DO9jO_zjM1H/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DO9jO_zjM1H/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DO9jO_zjM1H/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

انفصال سابق

علاقة إلهام عبد البديع ووليد سامي مرت بالعديد من المواقف الصعبة، فكانا قد أعلنا انفصالهما في شهر أكتوبر من العام الماضي2024، ولكن لم يمر سوى 20 يوماً ليعود الثنائي لبعضهما البعض مجدداًبعد وساطة من عدد من النجوم والأصدقاء المشتركين من بينهم الفنانة نهال عنبر والمطرب إيساف.

إلهام عبد البديع تنتظر عرض جبل الحريم

على جانبٍ آخر، تنتظر إلهام عبد البديع عرض فيلمها الجديد "جبل الحريم" بدور السينما خلال الفترة القادمة، ومن خلاله تقدم شخصية فتاة تُدعى "راندا"، وستقدم شخصية مختلفة تماماً عن الأدوار السابقة التي قدمتها خلال مشوارها الفني.

https://www.instagram.com/p/C7Dq28QMzqR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C7Dq28QMzqR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C7Dq28QMzqR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

فيلم جبل الحريم هو عمل نسائي بحت من بطولة الفنانة سوسن بدر، وفاء عامر، نانسي صلاح، نسرين أمين، نهال عنبر، إنجي وجدان، إلهام عبدالبديع، وأميرة العايدي، والعمل من تأليف فتحي الجندي وإخراج حسام سلامة، وتم تصوير جميع مشاهد العمل ما بين القاهرة والعين السخنة.

يناقش العمل قضايا عديدة تهمّ المرأة المصرية والعربية بشكلٍ عام، وذلك في إطار اجتماعي تشويقي ممزوج بالغموض والرعب في بعض الأحيان، بشكل موضوعي وواقعي لا يتحامل على الرجل إطلاقاً.

قد يعجبك إلهام عبد البديع بعد صدارة الترند: الموضوع مش مستاهل كل ده السن مجرد رقم

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».