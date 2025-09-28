سعد الشطي لـ"الخليج 365": مسلسل المحامية أضاف لي الكثير وانتظروني بفيلم سينمائي قادم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 سبتمبر 2025 04:06 مساءً - كشف الفنان سعد الشطي عن شخصيته التي جسدها في مسلسل "المحامية"، وذلك أثناء وجوده بحفل إطلاق المسلسل في مبنى mbc بالرياض، وقال لـ"الخليج 365": "أجسد بالمسلسل شخصية نايف، ابن المحامية مها، وهو الابن الأصغر لها، وهو إنسان منطقي بتصرفاته وعقلاني مقارنة بوالده وشقيقه الأكبر المندفعين، وهو نوعاً ما شاب ذكي، وكذلك هو شاب عنده طيف التوحد".

وعن ماذا أضاف له الاشتراك بهذ المسلسل، قال الشطي: "أضافت لي مشاركتي بمسلسل المحامية الكثير حيث عملت مع قامات من النجوم مثل الفنان محمد القس، الفنانة لبنى عبد العزيز، عبد الرحمن النافع، والمخرج المبدع جاسم المهنا". وأضاف سعد الشطي قائلاً: "العمل مع المخرج جاسم المهنا مختلف صراحة؛ فهذا المخرج يُعَدُّ مكسباً لأي شخص يعمل معه. وما دفعني للمشاركة بالعمل هو النص الجميل وفريق العمل كان رائعاً بمعني الكلمة".

جديد سعد الشطي القادم

أجواء مميزة من الحماس والسعادة رافقت العرض الخاص للحلقة الأولى من مسلسل #المحامية، أول عمل سعودي قضائي بقيادة نسائية، والتقينا خلاله أبطال العمل للحديث عن تفاصيل أدوارهم في هذا المشروع الفريد من نوعه. pic.twitter.com/fukBfFwc1Z — مجلة سيدتي (@sayidatynet) September 26, 2025

نجاحات فيلم "القيد"

— مجلة الخليج 365 (@sayidatynet)وعن جديدة القادم قال: "بإذن الله هنالك أعمال أجهز لها، ولكن لا أستطيع الإفصاح عنها بالفترة الحالية، وسأكشف عنها في الوقت المناسب، وهو فيلم سينمائي".وكشف أيضاًعن النجاحات التي حققها الفيلم الذي شارك فيه، وهو "القيد" الذي عُرض مؤخراً في صالات السينما، وقال: "سعيد جداً والحمد لله على الأصداء التي أوجدها فيلم القيد، وهو الآن السادس أو الخامس عبر شباك التذاكر، وتمكن من بيع 60,000 تذكرة في أول أسبوعين عرض فيه".

وعن هل يفكر أن يكرر تجربة السينما، قال الشطي: "بالتأكيد؛ لأن تجربة القيد كانت جميلة".

وعن الفرص التي تُمنح الآن للفنانين الشباب كيف يراها، قال الشطي: "الحمد لله؛ هنالك فرص جميلة تُمنح للفنانين الشباب عكس ما كان في الماضي، الآن هنالك فرص كثيرة لنا للظهور، وخاصةً من يمتلك موهبة حقيقية، وقد سهلت الدولة ولله الحمد لنا الظهور والفرص الجميلة وأنا سعيد جداً لذلك". واختتم حديثه ووجه كلمه للجمهور قائلاً: "أشكر جمهوري، وأقول لهم الله يعطيكم العافية وانتظروا الجديد القادم، وأنتظر آراءكم بمسلسل المحامية، وشكراً لكم من الأعماق، ولولا تشجعيكم لما استمرينا، وننتظر دعمكم دائماً وشكراً لكم من الأعماق".

مسلسل "المحامية"

تدور أحداثه حول الصراع الداخلي الذي تعيشه المحامية "مها" بين ضميرها القانوني ومشاعرها الإنسانية؛ إذ تتولى الدفاع عن النساء متأثرة بماضيها المؤلم وقصتها التي حدثت، لتجد حياتها تنقلب رأساً على عقب مع تطور الأحداث التي يشهدها العمل.

وهو من ﺇﺧﺮاﺝ جاسم المهنا، ومن بطولة: الفنانة لبنى عبد العزيز، العنود عبدالحكيم، محمد القس، عبد الرحمن نافع، هاشم نجدي، فاطمة سعود، سعد الشطي، هاشم نجدي، ليلى مالك، محمد شامان، سمر العجمي، روان الطويرقي، سارة الحربي، مطرب فواز، وطارق الحارثي.

فيلم "القيد"

فيلم "القيد" هو من إنتاج تلفاز 11 ومن إخراج حسام حلوة، وتأليف الكاتب أحمد الحقيل، وهو عمل تشويقي تاريخي تم تصويره في الصحراء، يتناول العمل رحلة انتقام محفوفة بالمخاطر يقودها "سعود" ضد "رماح"، تكشف صراعاً في عشرينيات القرن الماضي، شمال الجزيرة العربية، تبدأ رحلة "سعود" للانتقام من "رماح" بعد أن قتل ابنة عمه "شما"، وسرق مواشيهم، والصحراء تتحول إلى مسرح للقسوة والولاء والخيانة، حيث يكتشف الجميع أن أصعب معركة ليست ضد العدو، بل ضد القيود التي تسكن داخلهم، وهو من إخراج حسام الحلوة، وتأليف أحمد الحقيل، ومن بطولة: الفنان يعقوب الفرحان،، خالد عبد العزيز، ابتسام أحمد، عاصم العواد، فهد المطيري.

