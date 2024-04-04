حمادة: محور المقاومة يزداد قوة وثباتاً وتماسكاً ويعمل على مستوى عال من التنسيق والإصرار والثبات

أكد عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة، أن "محور المقاومة يزداد قوة وثباتاً وتماسكاً ويعمل على مستوى عال من التنسيق والإصرار والثبات، وبالتالي لا يتسرب لأحد منكم أي وهن أوضعف أوخوف على مستقبل المقاومة ومستقبل الأمة".

ولفت حمادة، خلال احتفال حاشد نظمه "حزب الله" إحياء لذكرى اسبوع "الشهيد على طريق القدس" علي رتيب الجوهري في الهرمل، الى أنه "لن يكون المشروع الإسرائيلي في ما يأتي من ايام وسنوات قليلة الا مشروعا متهالكاً، فقد مبرر وجوده وقدرته على الوجود فضلاً عن قدرة الآخرين على حمايته".

ورأى ان "الإسرائيلي غارق في وحل غزة، على رغم كل ما يقوم به من عمليات قتل للمدنيين من نساء وأطفال"، مضيفا "العدو واهم إذا كان يعتبر أن الدخول إلى رفح سبحقق أهدافه، وهو لن يجد إلا ما وجده في غزة من ثبات ومقاومة".