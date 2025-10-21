موافقة خادم الحرمين على منح وسام الملك عبدالعزيز للمواطنين تقديرًا لتبرعهم بأحد أعضاءهم الرئيسية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ 200 مواطن ومواطنة، وذلك لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسية سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغيًا.

### قائمة المتبرعين والمتبرعات:

– أحمد بن إبراهيم بن أحمد عسيري

– أحمد بن سالم بن مبارك بانخر

– أحمد بن سعود بن بندر الأسعدي العتيبي

– وغيرهم…

هذه الخطوة الإنسانية تعكس روح المسؤولية والعطاء لدى المواطنين الذين قرروا مشاركة أعضائهم لإنقاذ حياة الآخرين. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة العربية السعودية في تعزيز التبرع بالأعضاء ودعم العمليات الطبية للمرضى المحتاجين.