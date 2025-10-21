علي النعيمي يترأس اجتماع فريق الاتحاد البرلماني لحل أزمة أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - جنيف (وام)

ترأس معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، بصفته رئيس الفريق المعني بالحل السلمي للأزمة الأوكرانية في الاتحاد، الاجتماع الخامس عشر للفريق، الذي عُقد أمس، ضمن أعمال الجمعية الـ 151 للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف.

وأكد معاليه، خلال الاجتماع، الدور المحوري للاتحاد البرلماني الدولي في تعزيز الحلول السلمية، وبناء الثقة بين مختلف الأطراف، مشدداً على أهمية التواصل البرلماني لدعم سبل الاستقرار والسلام. واستعرض الاجتماع مستجدات الأزمة الأوكرانية، وسبل تعزيز الجهود البرلمانية الرامية إلى تشجيع الحوار المباشر بين الجانبين.

والتقى معاليه، كلاً على حدة، معالي ميلتون ديك، رئيس مجلس النواب في كومنولث أستراليا، والدكتور أولكسندر كوزنينكو، نائب رئيس برلمان أوكرانيا.

وأكد معالي الدكتور النعيمي، خلال اللقاءين، أهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به المؤسسات البرلمانية في تعزيز جسور التواصل والحوار والتفاهم بين الشعوب، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما شارك معاليه، بصفته رئيس فريق الاتحاد المعني بالحل السلمي للأزمة الأوكرانية، وميرة سلطان السويدي، بصفتها نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة، في الاجتماع المشترك لرؤساء المجموعات الجيوسياسية واللجان الدائمة والأجهزة المتخصصة في الاتحاد.

إلى ذلك، شارك الدكتور مروان عبيد المهيري، عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع لجنة الأمن والسلم الدوليين، المنعقد في جنيف.

وقال المهيري، في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية حول موضوع «دور البرلمانات في إنشاء آليات قوية لإدارة ما بعد النزاع واستعادة سلام عادل ودائم»، إن العمل البرلماني بعد النزاعات يجب أن يقوم على ثلاث ركائز أساسية تتمثل في إعادة بناء الثقة، وتعزيز سيادة القانون، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعد من الدول الرائدة دولياً في تقديم العون والمبادرات الإنسانية، ودعم إعادة الإعمار، وتمكين الفئات المتأثرة بالنزاعات.