باكستان تنفي ضرب أفغانستان

ابوظبي - سيف اليزيد - جيغي موغالغاي (وكالات)



نفت باكستان أمس، شن ضربات على أفغانستان بعدما اتهمتها حكومة أفغانستان باستهداف مدنيين وقتل عشرة أشخاص بينهم تسعة أطفال.

وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني أحمد شودري لقناة «بي في تي» التلفزيونية الباكستانية الرسمية «في كل مرة ننفذ فيها ضربة، نتحمل المسؤولية»، مضيفاً أن اتهامات الحكومة الأفغانية «لا أساس لها من الصحة»، وأن الجيش الباكستاني لا يهاجم المدنيين.

وتعهدت كابول بالرد، مؤكدة أن الضربات نُفّذت ليل الاثنين الثلاثاء في ثلاث مناطق حدودية.

وأتت الضربات غداة تفجير انتحاري استهدف مقراً لقوات الأمن الباكستانية في مدينة بيشاور، في هجوم لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عنه. وبلغت العلاقات بين البلدين أدنى مستوياتها منذ سنوات، بعد اشتباكات حدودية الشهر الماضي أسفرت عن أكثر من 70 قتيلاً من الجانبين، تلتها هدنة.

لكن هذه الهدنة غير مستقرة، وخطوطها العريضة غير واضحة.

واتهم المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد باكستان بقصف منزل أحد المدنيين في ولاية خوست. وكتب على منصة «إكس»: «قُتل تسعة أطفال وامرأة».