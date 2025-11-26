إسرائيل تقتل طفلين يومياً منذ وقف إطلاق النار في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - رام الله (الاتحاد)

قالت فلسطين، أمس، إن إسرائيل تقتل طفلين فلسطينيين يومياً منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، مطالبة باحترام الاتفاق وصونه بشكل كامل. جاء ذلك، في كلمة للمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، بما فيها القضية الفلسطينية.

وقال منصور: «لا يمكن لشيء أن يبرر قتل أو إصابة 1000 مواطن في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار، ولا شيء يبرر أنه ومنذ وقف إطلاق النار كل يوم يقتل طفلين فلسطينيين من قبل إسرائيل»، مضيفاً أنه لا مبرر أيضاً لأن يهرب ناجون من إبادة جماعية ومن الموت والمعاناة كل يوم، ولا مبرر لأن تواجه الأسر المشردة الشتاء الصعب في خيام أغرقتها مياه الأمطار. واعتبر منصور أن ما يجري محاولة إسرائيلية متعمدة لمنعنا جميعاً من المضي قدماً نحو الحياة ونحو الحرية، ونحو السلام.