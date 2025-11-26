الحكومة الأميركية تراجع أوضاع 200 ألف لاجئ

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

أظهرت مذكرة داخلية للحكومة الأميركية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أمرت بإجراء مراجعة واسعة النطاق، تشمل جميع اللاجئين الذين دخلوا الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق جو بايدن.

وجاء في المذكرة الموقعة من مدير دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية جو إيدلو أن هذا الأمر سيسري على ما نحو 200 ألف لاجئ دخلوا الولايات المتحدة بين 20 يناير 2021 و20 فبراير 2025.

ويشمل الأمر أيضاً وقف جميع عمليات نظر طلبات الإقامة الدائمة للاجئين الذين دخلوا في عهد بايدن.

وجمد الرئيس الجمهوري دونالد ترامب قبول اللاجئين إلى الولايات المتحدة من جميع أنحاء العالم لدى توليه منصبه في يناير في إطار حملته الواسعة على الهجرة الشرعية وغير الشرعية.