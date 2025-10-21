تكنولوجيا: مراجعة SanDisk Professional G-Drive ArmorATD 6TB: سعة هائلة مع حماية معتدلة للمحتوى الرقمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في سوق التخزين الخارجي الذي يشهد طفرة بسبب زيادة حجم الملفات الرقمية، يظهر SanDisk Professional G-Drive ArmorATD (6TB) كوحدة تخزين مصممة خصيصًا لمستخدمي أجهزة ماك، حيث يقدم أعلى سعة متاحة في قرص 2.5 بوصة محمول، مدعومًا بحماية معتدلة الماء والصدمات والضغط. بعد اختبار النسخة بسعة 6 تيرابايت لمدة أسابيع، أثبت الجهاز نفسه كخيار قيم لمن يفضلون السعة على السرعة، مع أداء نمطي لأقراص الدوران وتكلفة تنافسية لكل جيجابايت، رغم افتقاره لميزات التشفير والبرمجيات الاحتياطية. ينتمي هذا المنتج إلى خط G-Technology الذي اندمج تحت مظلة SanDisk Professional في عام 2021، ويُعتبر أول قرص محمول بسعة 6 تيرابايت يعمل عبر منفذ USB دون الحاجة إلى مصدر طاقة خارجي، متفوقًا على الحد الأقصى السابق للسعات المتاحة عند 5 تيرابايت. حتى الآن، لم تطلق شركات أخرى منتجاتًا تنافسية بنفس السعة. مع ضمان تصنيعي لمدة 3 سنوات يغطي الجهاز نفسه دون استرداد البيانات.

التصميم:

يتميز G-Drive ArmorATD بتصميم قوي يجمع بين المتانة والحجم المحمول، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمصورين أو المهنيين الذين يحتاجون إلى تخزين محمول للصور أو مقاطع الفيديو أثناء التنقل. يبلغ حجمه 1.3 × 3.5 × 5.2 بوصة (حوالي 3.3 × 8.9 × 13.2 سم) ويزن حوالي 363 جرامًا، مما يجعله أثقل قليلاً من النسخة 2 تيرابايت السابقة بسبب استخدام أقراص إضافية في السعات الأكبر مثل 4 تيرابايت وما فوق. الجسم الأسود مغطى بغلاف مطاطي عالي الجودة يحمي الإطار الألومنيومي، مع سطح رمادي مرئي من الأعلى والأسفل، وغطاء قابل للإزالة يغطي منفذ USB-C للحماية الإضافية. يحتوي التصميم الداخلي على حوامل صدمات لتعزيز المتانة، وهو مصنف لتحمل ضغط يصل إلى حوالي 453 كيلوجرام أو سقوط من ارتفاع 3.3 أقدام (1 متر) وفقًا لمعايير الشركة. يحمل تصنيف IP54 للحماية من الغبار والماء (مقاوم للرذاذ والرمال الخشنة، لكنه غير مقاوم للغمر الكلي أو الغبار الدقيق جدًا؛ يتطلب إغلاق غطاء USB-C لضمان الحماية الكاملة). يُعتبر متينًا بدرجة معتدلة للاستخدام اليومي مثل المشي أو الرحلات المدنية لنسخ البيانات (مثل الصور أو مقاطع الفيديو القصيرة)، لكنه أقل مقاومة من أقراص SSD في الظروف القاسية مثل الرحلات البرية الطويلة.

الأداء:

يعتمد الجهاز على قرص صلب دوار بحجم 2.5 بوصة بسعة 6 تيرابايت (متوفر أيضًا في 4 تيرابايت و5 تيرابايت)، يعمل بسرعة دوران 5400 دورة في الدقيقة، مدعوم بمنفذ USB 3.2 Gen 1 يوفر سرعات نقل بيانات تصل إلى 5 جيجابت/ثانية نظريًا. يأتي مع كابلين: USB-C إلى USB-A حوالي 61 سم وUSB-C إلى USB-C بنفس الطول، ويعمل بالطاقة عبر منفذ USB دون الحاجة إلى مصدر طاقة خارجي. لا يشمل برمجيات احتياطية مدمجة، ويُشحن بتنسيق HFS+ (Mac OS Extended Journaled) للتوافق المثالي مع Time Machine في أجهزة ماك، لكنه غير متوافق أصلاً مع أنظمة ويندوز (يتطلب إعادة تنسيق إلى exFAT للاستخدام المشترك بين ماك وويندوز، أو NTFS لويندوز فقط، مما يؤدي إلى محو البيانات الموجودة؛ يُنصح باستخدام أدوات خارجية مثل Paragon NTFS-HFS Converter مع نسخ احتياطي مسبق). لا يدعم التشفير الداخلي، على عكس بعض المنافسين، لكن نموذج G-Drive SSD من نفس الخط يدعم تشفير AES-256 عبر تطبيق SanDisk Security، وهو غير متاح في هذا الإصدار.

تم اختبار الأداء على نظام ويندوز وماك بوك برو (عبر منفذ Thunderbolt/USB Type-C). تم تنسيق الجهاز إلى exFAT لاختبارات ماك (Blackmagic Disk Speed Test واختبار نقل المجلدات) وNTFS لاختبارات ويندوز (CrystalDiskMark، PCMark 10 Data Drive، 3DMark Storage). النتائج كالتالي:

CrystalDiskMark: قياس سرعات القراءة والكتابة التسلسلية؛ حصل على نتائج في منتصف الترتيب بين الأقراص المختبرة، مع سرعات قريبة من الحد الأقصى النظري لـUSB 3.2 Gen 1.

PCMark 10 Data Drive: قياس الأداء في المهام اليومية للتخزين؛ تصدر G-Drive ArmorATD بين أقراص WD 6 تيرابايت، بزيادة 9% في الدرجة مقارنة بإصدار 2 تيرابايت السابق.

3DMark Storage: حصل على أعلى درجة بين وحدات التخزين المحمولة، مما يعكس كفاءة جيدة في التخزين، لكنه غير موصى به لتشغيل الألعاب مباشرة بسبب تأخير التحميل؛ يُفضل لتخزين مكتبات الألعاب.

اختبارات ماك الأخرى (Blackmagic Disk Speed Test ونقل المجلدات): أظهر أداءً قويًا في النسخ والتحميل على أنظمة ماك، مع استقرار ملحوظ.

بشكل عام، يقدم أداءً قويًا، لكنه يظل أبطأ بكثير من أقراص SSD الخارجية مثل SanDisk Extreme Portable، مما يجعله مناسبًا للتخزين وليس للاستخدام الفوري.

البرمجيات والأمان:

لا يأتي الجهاز مع برمجيات احتياطية مدمجة، ولا يدعم التشفير الداخلي، مما يعني أن حماية البيانات تعتمد على إجراءات المستخدم اليدوية. على عكس نموذج G-Drive SSD الذي يوفر تشفير AES-256 عبر تطبيق SanDisk Security، يفتقر هذا الإصدار إلى أي أدوات حماية مدمجة، مما قد يكون عيبًا لمن يتعاملون مع بيانات حساسة.

الخلاصة

بسعر 219.99 دولار، يثبت SanDisk Professional G-Drive ArmorATD (6TB) أنه وحدة تخزين محمول يقدم قيمة استثنائية من حيث السعة ومتانة معتدلة (أفضل من معظم الأقراص الخارجية غير المصممة للمقاومة ضد المطر والرمال والسقوط من ارتفاعات معتدلة)، مما يجعله مثاليًا للمسافرين أو المهنيين الذين يحتاجون إلى تخزين محمول للصور أو مقاطع الفيديو دون الاعتماد على السرعة العالية. يتفوق في السعة والتكلفة لكل جيجابايت مقارنة بإصداراته الأصغر، لكنه يفتقر إلى ميزات التشفير والبرمجيات المتوفرة في المنافسين مثل WD My Passport. مقارنة بـSilicon Power Armor A66، يقدم حماية أفضل من الغبار (IP54 مقابل IPX4)، لكنه أقل متانة من SanDisk Professional G-Drive SSD (IP67، مقاوم للسقوط من 3 أمتار، ضغط 2000 رطل، مع برمجيات تشفير). إذا كانت أولويتك السعة والحماية الأساسية، فهو خيار ممتاز؛ أما للظروف القاسية أو الأداء السريع، فالانتقال إلى SSD هو الحل الأمثل.