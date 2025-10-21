الأهلي يحقق الفوز على الغرافة في تسع دقائق

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بفوز ساحق 4-0.. الأهلي يعود إلى الانتصارات في دوري أبطال آسيا

في مباراة مثيرة جرت أمس على ملعب الإنماء، نجح النادي الأهلي في الفوز بشكل كبير على ضيفه الغرافة القطري بنتيجة 4-0، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا.

الشوط الأول:

– بدأ الأهلي اللقاء بضغط قوي على مرمى الغرافة، وتمكن إنزو ميلوت من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 32.

– بعد ذلك، أضاف فرانك كيسيه الهدف الثاني في الدقيقة 38، ثم أتبعه بالهدف الثالث في الدقيقة 41.

– انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة.

الشوط الثاني:

– في الشوط الثاني، قدم الغرافة بعض المحاولات لتقليص الفارق ولكن دون جدوى.

– صالح أبو الشامات سجل الهدف الرابع للأهلي في الدقيقة 76.

– بعد احتساب 5 دقائق وقت بدل ضائع، انتهت المباراة بفوز الأهلي بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

بهذا الانتصار، تصدر الأهلي جدول ترتيب المجموعة موقتًا برصيد 7 نقاط، بينما احتل الغرافة المركز الثامن برصيد 3 نقاط فقط.