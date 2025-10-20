شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح الدريس السعودية ترتفع إلى 113.8 مليون بالربع الثالث من عام 2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •المعدن الثمين يدخل في دورة تصحيح هابط

• تحسن شهية المخاطر في أسواق المال العالمية



تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي، لتبتعد عن أعلى مستوياتها على الإطلاق، بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح.



ويضغط على الأسعار أيضًا، تحسن شهية المخاطر في أسواق المال العالمية، في ظل هدوء التوترات التجارية بين بكين وواشنطن،وانحسار مخاوف البنوك الإقليمية في الولايات المتحدة.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.75% إلى (4,219.21 $) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,251.70$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (4,274.67$).



•عند تسوية الأسعار يوم الجمعة، فقد الذهب نسبة 1.75% ،في أول خسارة في غضون الستة أيام الأخيرة ،وبأكبر خسارة يومية منذ 14 مايو الماضي ،بسبب تسارع عمليات البيع لحجز الأرباح ،بعدما سجل في وقت سابق من التعاملات أعلى مستوي على الإطلاق عند 4,379.65 دولارًا للأونصة.



•وحققت أسعار الذهب الأسبوع الفائت ارتفاع بنسبة 5.8% ،في تاسع مكسب أسبوعي على التوالي ،ضمن أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ يونيو 2020.



تحسن شهية المخاطرة

ارتفعت معظم أسواق الأسهم العالمية في مستهل جلسات الأسبوع، وسط تحسن شهية المخاطرة، في ظل هدوء التوترات التجارية بين بكين وواشنطن إلى حد ما، و تراجع المخاوف بشأن البنوك الإقليمية في الولايات المتحدة.



قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الجمعة بأن فرض رسوم جمركية "شاملة" على الصين لن يكون مستدامًا.



توقعات حول أداء الذهب

•قال محلل المعادن المستقل المقيم في نيويورك " تاي وونج ": أعتقد أن نبرة ترامب الأكثر تصالحية منذ الإعلان الأولي عن فرض رسوم جمركية بنسبة 100% قد خففت من حدة التوتر في الأسواق.



•صرح الرئيس العالمي لأبحاث السلع في بنك ستاندرد تشارترد "سوكي كوبر": نتوقع أن يبلغ متوسط سعر الذهب 4,488 دولارًا أمريكيًا في عام 2026، ونرى مزيدًا من المخاطر الصعودية نتيجةً لعوامل هيكلية أوسع نطاقًا تدعم السوق.



•رفع بنك HSBC توقعاته لمتوسط سعر الذهب لعام 2025 بمقدار 100 دولار أمريكي ليصل إلى 3,455 دولارًا أمريكيًا للأونصة، وتوقع أن يصل إلى 5,000 دولار أمريكي للأونصة في عام 2026.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت يوم الجمعة بنحو 12.59 طن متري،فى سادس زيادة يومية على التوالي ،ليرتفع الإجمالي إلى 1,047.21 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 30 يونيو 2022.



نظرة فنية

سعر الذهب يبدأ باستعادة تعافيه – توقعات اليوم – 20-10-2025