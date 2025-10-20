عاجل.. نتانياهو: ألقينا 153 طناً من القنابل على غزة بالأمس

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الإثنين، أن إسرائيل ألقت "153 طنا من القنابل" على قطاع غزة الأحد.

وقال نتانياهو من على منبر الكنيست خلال الجلسة الافتتاحية لدورة الشتاء: "ألقينا أمس (الأحد) 153 طنا من القنابل على مناطق مختلفة من قطاع غزة بعد مقتل اثنين من جنودنا على يد حماس".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الأحد مقتل جنديين، في اشتباكات دارت في رفح جنوب قطاع غزة.

وبعد شن سلسلة من الغارات على القطاع واتهام حماس بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، أعلن الجيش الإسرائيلي استئناف تطبيق الاتفاق.

ونفت حركة حماس علمها بوقوع اشتباكات في رفح، وجددت تأكيدها على الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر.

كما قال نتنياهو إنه سيبحث التحديات والفرص المتاحة في المنطقة مع نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، خلال زيارته لإسرائيل التي من المقرر أن تبدأ الثلاثاء. وفقاً لتقرير "سكاي نيوز".

وفي كلمته أمام الكنيست، قال نتانياهو إنه يتوقع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إبرام اتفاقات سلام في المنطقة.