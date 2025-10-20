استقبال وزير الشؤون الإسلامية للفائز بالمركز الأول في مسابقة تلاوة القرآن الدولية بكازاخستان

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد يستقبل الفائز بالمسابقة الدولية لتلاوة القرآن

استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المسابقات القرآنية المحلية والدولية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم بالرياض، المتسابق الفائز بالمركز الأول بالمسابقة الدولية الثانية لتلاوة القرآن الكريم وحفظه في كازاخستان فهد بن محمد الشامي ووالده.

وأثنى معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، على هذا الإنجاز الوطني الجديد الذي حققه المتسابق، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات تأتي نتيجة الدعم الكبير الذي يتلقاه الطلاب من القيادة الرشيدة.

من جانبه قدم والد المتسابق شكره للقيادة الرشيدة على دعمها وعنايتها بكتاب الله الكريم وخاصة ابنه، مؤكدًا أن تحقيق ابنه المركز الأول في المسابقة يعد امتدادًا للدعم الذي يحظى به الشباب في الوطن.

وفي ختام اللقاء قام معالي الوزير بتكريم المتسابق ووالده على هذا الإنجاز العظيم.