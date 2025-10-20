ترامب: لا جدول زمني قطعي لنزع سلاح حماس ضمن اتفاق غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أفاد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الأحد، 19 أكتوبر 2025، بأنه لا يوجد "جدول زمني قطعي" لنزع سلاح حركة حماس ، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة .

وأضاف ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس" الأميركية، أن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة، لم يكن ممكنا "إلا بعد إقصاء إيران من هذا المسار، والقضاء على قدراتها النووية".

وأضاف أن إدارته تتابع عن كثب التطورات في قطاع غزة.

اقرأ أيضا/ وفد قيادي من حمـاس يصل القاهرة لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

وعمّا إذا كان هناك جدول زمني لنزع سلاح حماس، أجاب ترامب: "ليس هناك جدول زمني، ليس هناك مسار صارم، لكننا سنرى كيف ستسير الأمور".

وقال إن على حماس، القيام بما يقع على عاتقها خلال هذه المرحلة.

ويستند اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى خطة ترامب، التي تقوم إضافة لوقف الحرب، على الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة حماس، وإدخال مساعدات إلى القطاع.

المصدر : وكالات