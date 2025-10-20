كوشنر: نجاح خطة السلام مرتبط بإيجاد بديل واقعي في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن نجاح خطة السلام في الشرق الأوسط يعتمد على قدرة إسرائيل وشركائها الدوليين على إيجاد "بديل قابل للحياة" في قطاع غزة .

وأوضح كوشنر في مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، أن هذا البديل هو الذي سيحدد مستقبل الهدوء والاستقرار في المنطقة، مضيفًا: "إذا نجحت إسرائيل وشركاؤها في إيجاد بديل، فإن حماس ستفشل، ولن تعود غزة مصدر تهديد لإسرائيل".

وأشار كوشنر إلى أن الجهود الدولية يجب أن تتركز على توفير حلّ واقعي ومستدام لسكان القطاع، بما يضمن عدم عودة التصعيد ويعزز فرص السلام الدائم.

المصدر : وكالات