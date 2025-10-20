مصر تؤكد ضرورة البدء في خطط إعمار غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد وزير الخارجية المصري ، بدر عبد العاطي ، اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025 ، ضرورة البدء في أقرب وقت بتنفيذ خطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة .

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية بين عبد العاطي ، ونظرائه في إيطاليا أنطونيو تاياني، وإسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، وألمانيا يوهان فاديفول، وكندا أنيتا أناند.

وناقش عبد العاطي، خلال الاتصالات "التحضيرات الجارية لاستضافة مصر المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة"، وفق البيان.

وأكد على "ضرورة البدء في أقرب وقت في تنفيذ خطط التعافي المبكر وإعادة الإعمار بغزة، في إطار رؤية متكاملة تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، ووفقا للخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بالشرق الأوسط".

وتسعى مصر إلى تفعيل خطة اعتمدتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في مارس/ آذار الماضي، لإعادة الإعمار، وتستغرق 5 سنوات بتكلفة نحو 53 مليار دولار.

ويستند اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلى خطة ترامب، التي تقوم إضافة لوقف الحرب، على الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة حماس ، وإدخال مساعدات إلى القطاع.

وبحسب البيان، أعرب وزراء خارجية الدول الأربع عن "تقديرهم للدور المحوري الذي تلعبه مصر في دعم الاستقرار الإقليمي".

وأشاروا إلى "حرصهم على مواصلة التنسيق مع القاهرة في الملفات ذات الصلة بالتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، وفي إطار الإعداد للمؤتمر الدولي الذى تعتزم مصر استضافته في شهر نوفمبر (تشرين الثاني المقبل)".

وفي وقت سابق الأحد، كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الحكومة مصطفى مدبولي بإنشاء آلية وطنية لجمع مساهمات وتبرعات من مواطنيها في إطار تمويل عملية إعادة إعمار قطاع غزة.

وأعلن السيسي، خلال كلمة له بندوة للجيش، أن بلاده "ستستضيف في شهر نوفمبر المقبل، مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار قطاع غزة".

المصدر : وكالات