افتتاح أمير حائل لمهرجان سباقات الخيل الثالث في حفل رائع

عدن - ياسمين عبدالعظيم - دشّن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، اليوم ،مراسم فعاليات مهرجان الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز لسباقات الخيل في نسخته الثالثة. وكان ذلك بتنظيم من ميدان فروسية حائل، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، والمدير العام للميدان بندر بن حسن التبيناوي.

خلال مراسم التدشين، اطّلع سمو الأمير على عرض مرئي يستعرض فعاليات وسباقات النسخة الثانية من المهرجان وأبرز إنجازاتها ومشاركات النادي في المناسبات والمحافل في المنطقة. وقام سموه بدشن مراسم فعاليات النسخة الثالثة للمهرجان.

وفي سياق متصل، نوه سمو أمير منطقة حائل بالدعم الكبير الذي تحظى به رياضة الفروسية من القيادة الرشيدة، مشيدًا بالنجاحات التي حققها ميدان فروسية حائل والتفاعل الإيجابي من قبل أهالي المنطقة والقطاعات الحكومية والخاصة والجهات الراعية. وعبّر عن تطلعاته لأن تجلب النسخة الثالثة للمهرجان قيمة نوعية مضافة وتستمر مسيرة النجاحات في النادي والمنطقة بشكل عام.

من جانبه، قدم التبيناوي شكره لسمو أمير المنطقة على رعايته وتدشينه المهرجان، مؤكدًا السعي المستمر لرفع مستوى العمل في النادي وتحقيق تطلعات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه بدعم غير محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

ويذكر أن مهرجان الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز لسباقات الخيل في نسخته الثالثة سينطلق يوم الاثنين الموافق 24 نوفمبر 2025م.