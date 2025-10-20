زيلينسكي يعلّق على اجتماعه مع ترامب

ابوظبي - سيف اليزيد - وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاجتماع، الذي عقده الجمعة مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، بأنه ناجح وأسفر عن إحراز تقدم في الحصول على أنظمة دفاع جوي جديدة.

وفي تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام أمس الأحد، لكن لم يكن من المسموح نشرها في البداية وسمح بذلك اليوم الاثنين، وصف الرئيس الأوكراني ما أراد ترامب إيصاله في الاجتماع بأنه "إيجابي".

وانتهى الاجتماع بدعوة من ترامب إلى وقف إطلاق النار مع وجود القوات في مكانها الحالي.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تستعد، الآن، لتوقيع عقد لشراء 25 من أنظمة "باتريوت" الدفاعية نتيجة لزيارته لواشنطن بما سيشكل دعما قويا لدفاعات البلاد الجوية.

وقال زيلينسكي تعليقاعلى اجتماعالجمعة "بعد عدة جولات من النقاش استمرت لأكثر من ساعتين مع (ترامب) وفريقه، جاءت رسالته، من وجهة نظري، إيجابية وهي أن نظل في المكان الحالي على خط المواجهة".

وتدعو أوكرانيا وحلفاؤها منذ فترة طويلة إلى وقف فوري لإطلاق النار مع وجود القوات في مكانها.

ولم يحدد زيلينسكي مدى اقتراب أوكرانيا من التوقيع على صفقة أنطمة "باتريوت" للدفاع الجوي، لكنه قال إنه قضى وقتا طويلا من زيارته في مناقشة هذه المسألة بما في ذلك إجراء نقاش مباشر عنها مع ترامب.

لكن زيلينسكي لم يتمكن، خلال الاجتماع، من إقناع ترامب وفريقه بتزويد أوكرانيا بصواريخ كروز من طراز "توماهوك" طويلة المدى القادرة على ضرب أهداف في عمق روسيا.