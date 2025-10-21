شكرا لقرائتكم خبر هيئة العلا تستعرض حلول التنقل المستدام وتطوير القدرات البشرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك الهيئة الملكية لمحافظة العلا في المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية 2025، بنسخته الثانية في مدينة الرياض، مسلطة الضوء على التزامها بتطوير حلول تنقل مستدامة وتعزيز الابتكار وتنمية القدرات البشرية في محافظة العلا، وفقا لرؤية العلا وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتعرض الهيئة خلال مشاركتها في المعرض، نموذجا لمشروع الترام المستقبلي في العلا، الذي يعكس ريادة الهيئة في دمج الابتكار والاستدامة مع جهود الحفاظ على التراث، ويمتد المشروع البارز في مجال التنقل المستدام على مسافة (22.4) كلم تغطي المحافظة، ويربط بين مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو في العلا والبلدات التاريخية والمراكز الحضرية.

ومن خلال مشاركتها في المعرض، تبرز الهيئة شراكتها الاستراتيجية مع المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سرب) في مجال تطوير القدرات البشرية، من خلال تمكين أبناء وبنات الوطن من أهالي العلا بمهارات تخصصية عالمية المستوى في تشغيل وصيانة منظومات النقل الحديثة.

وتضمن هذه المبادرة أن مستقبل أنظمة النقل في العلا، بما في ذلك الترام التجريبي، يبنى ويدار بواسطة الخبرات المحلية الموطنة، مما يدعم مستقبل قطاع النقل المستدام في المملكة ويجسد طموحات رؤية 2030 لتنمية رأس المال البشري.