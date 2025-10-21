شكرا لقرائتكم خبر برامج الشراكات الدولية بوزارة الداخلية تنفذ زيارات واجتماعات عالية المستوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت برامج الشراكات الدولية بوزارة الداخلية، عددا من الزيارات في دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، ذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي وتنمية رأس المال البشري الأمني، لصالح كلية الملك فهد الأمنية ووكالة الوزارة للشؤون العسكرية.

وتهدف هذه الزيارات إلى تجسيد اهتمام وجهود وزارة الداخلية في تطوير القدرات البشرية الأمنية، من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في المجالات الأكاديمية والتدريبية، وبناء الشراكات الاستراتيجية في مجالات التطوير الأكاديمي، وتبني المنهجيات العالمية في التدريب الأمني التخصصي، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل الأمني.

وشملت الزيارات جولات ميدانية لعدد من الكليات والمعاهد والأكاديميات الأوروبية والأمريكية المتخصصة في تأهيل وتدريب قوات الأمن الداخلي، وتضمنت اجتماعات عالية المستوى، إلى جانب برامج وورش عمل تخصصية، نوقشت خلالها موضوعات متعددة، من أبرزها: استحداث مسارات علمية متخصصة في مهام القطاعات الأمنية، وتطوير البرامج الأكاديمية الموجهة للعنصر النسائي، إضافة إلى الاستثمار التقني عبر تفعيل التعليم الالكتروني والتعلم عن بعد.