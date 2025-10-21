شكرا لقرائتكم خبر اختتام فعاليات «معرض تايوان للابتكار والتقنية 2025 » ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت في تايبيه الصين فعاليات معرض «تايوان للابتكار والتقنية 2025»، بمشاركة 442 عارضا، وحضور تجاوز 11 ألف زائر على مدى 3 أيام، من بينهم ممثلون عن مكاتب الملكية الفكرية، ومؤسسات بحثية وصناعية، لتبادل التقنيات وتعزيز التعاون في مجالات الابتكار، في مشهد الابتكار العالمي.

وضم المعرض 3 أجنحة رئيسة هي: جناح اقتصاد الابتكار، وجناح التقنية المستقبلية، وجناح الاستدامة، إضافة إلى منطقة مسابقة الاختراعات، واستعرض أكثر من 1100 تقنية مبتكرة في مجالات أشباه الموصلات وتقنية المعلومات والاتصالات والاستدامة والأمن الوطني والرعاية الصحية، مع إبراز التكامل العميق لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الصناعية الرئيسة.

وعرضت في جناح اقتصاد الابتكار، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الاتصالات الحديثة، وأشباه الموصلات، والرعاية الصحية الدقيقة، والتصنيع الذكي، وتحول الطاقة، إلى جانب عرض بصري تفاعلي بعنوان «تكنولوجيا الأداء الرقمي للأجهزة الضخمة التوأمية» الذي استخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحكم المتعدد الشاشات والمحاور، مقدما تجربة بصرية لزوار.

وركز جناح التقنية المستقبلية على 6 محاور هي: (الروبوتات الذكية، والتقنية الكمية، والتقنيات الرياضية، والتعاون بين الأكاديميات والصناعة في مجال الذكاء الاصطناعي، وبرنامج الابتكار القائم على الشرائح، وجوائز التقنية المستقبلية)، مستعرضا نحو 220 إنجازا علميّا.

وتضمن الحدث اجتماعات للشراكة والاستثمار بين عدد من المؤسسات البحثية والشركات التقنية، أسفرت عن توقيع اتفاقات مبدئية لتعزيز التعاون في مجالات الابتكار والتطوير التكنولوجي.