نائب وزير الخارجية يشارك في منتدى أسوان للسلام والتنمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نيابة عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في النسخة الخامسة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة المنعقد في جمهورية مصر العربية.

وبحث المنتدى تعزيز التنسيق المتعدد الأطراف بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وسلامة الملاحة البحرية الدولية، وناقش أهمية تكثيف التعاون المشترك بين الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن وتوطيد الشراكة الاقتصادية والبيئية والبحرية بما يسهم في تحقيق المزيد من الاستقرار والازدهار للدول والشعوب.

يشار إلى أن فعاليات النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، التي تعقد بالقاهرة، تحت عنوان «عالم في تغير، وقارة في حراك: مسيرة تقدم أفريقيا في ظل التحولات العالمية»، بدأت بمشاركة عدد من الوزراء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية وشركاء التنمية ودوائر رجال الأعمال، إلى جانب عدد من السفراء والقادة والمسؤولين وصناع القرار.

وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى: إنه في حقيقة الأمر هناك فرصة لأفريقيا، لأن تكون في طليعة المشاركين في الجهود الرامية في استعادة تماسك النظام العالمي ومصداقيته، وتعزيز دور المنظمات الدولية على نحو أكثر سهولة وشفافية، مشيرا إلى أنه رغم التحديات والظروف الدولية الصعبة تظهر أفريقيا مقومات وموارد ثروة بشرية هائلة، وقامت بالفعل بخطوات مهمة نحو تفعيل هذه القدرات لدعم التنمية في دولها، مضيفا أن إعادة إطلاق التجارة الحرة القوية مثال بارز على ذلك بوصفها ركيزة أساسية لتنفيذ أجندة التنمية الأفريقية 2063.

وأشار وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، إلى أن أعمال المنتدى هذا العام ستشهد توقيع مذكرات تفاهم تؤسس شركات جديدة، بما يجعل من منتدى أسوان نموذجا حيا لبناء شراكات بناءة، مؤكدا أهمية الخلوة السنوية رفيعة المستوى للمبعوثين والممثلين الخاصين لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي نحو تعزيز السلم والأمن والاستقرار في أفريقيا هذا العام.

وأوضح أن هذه المرة تعد الأولى التي يتزامن فيها انعقاد أعمال منتدى أسوان مع أعمال الخلوة السنوية في التوقيت نفسه على التوالي، معربا عن تطلعه إلى تعزيز الترابط بين الخلوة والمنتدى، مشددا على اغتنام هذه الفرصة لإرساء نظام عالمي يعيد الإيمان بمبادئ الإنسانية والتعاون الدولي والعمل متعدد الأطراف.

ويناقش المنتدى في يومين سبل تمكين القارة في مواجهة هذه التحديات من خلال تعزيز قدراتها الإقليمية على التكيف والتكامل، ودعم الحلول الأفريقية التي تعكس تطلعات القارة في تحقيق السلام والتنمية والازدهار.