حمدان بن زايد يزور مهرجان ومزاد الظفرة للتمور

ابوظبي - سيف اليزيد - زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، مهرجان ومزاد الظفرة للتمور الذي يقام تحت رعاية سموه.

وقال سموه، في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «زرنا مهرجان ومزاد الظفرة للتمور، الذي يهدف إلى تعزيز الوعي بالموروث الزراعي، وتنمية صناعة التمور وتشجيع المنتجين على تطوير إنتاجهم، كما يُعد منصة لتبادل الخبرات حول أساليب الزراعة الحديثة، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامته».

