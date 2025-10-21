تحت رعاية منصور بن زايد.. اليوم انطلاق الأسبوع العالمي للغذاء في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تنطلق صباح اليوم فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء في الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري، في مركز أدنيك أبوظبي، بمشاركة محلية ودولية واسعة، تضم نخبة من صنَّاع القرار والخبراء وكبرى الشركات العالمية المتخصصة في القطاع.

يُنَظم الحدث من قبل مجموعة أدنيك، إحدى شركات «مدن»، بالشراكة مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ويستقطب الأسبوع مشاركات قياسية من الجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب نخبة من الشركات والعلامات التجارية العالمية المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات، عبر مجموعة متنوعة من القطاعات تشمل الابتكار الغذائي والتقنيات الزراعية الحديثة، وسلاسل الإمداد والتوزيع، والاستدامة والتغذية الصحية، إضافة إلى الأمن الغذائي والسياسات التنظيمية.

وتحظى فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء بشراكة استراتيجية مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو»، التي تمثل ركيزة دولية في دعم جهود الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية. وتأتي هذه الشراكة امتداداً لدور المنظمة في النسخة السابقة من الحدث، إذ ساهمت «الفاو» في إثراء الحوار العالمي حول تحديات الغذاء، وتقديم رؤى علمية وسياسات مبتكرة لمواجهة التغير المناخي، وتعزيز الإنتاج المستدام. وتُشارك «الفاو» هذا العام بوفد رفيع المستوى، حيث تؤكد هذه الشراكة مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للحوار والعمل المشترك في هذا القطاع الحيوي، وتعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المتزايدة في مجال الأمن الغذائي، وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للحوار والعمل المشترك في هذا القطاع الحيوي.

معدلات نمو قياسية

وتشهد النسخة الحالية من الأسبوع العالمي للغذاء معدلات نمو قياسية في جميع مؤشرات الأداء من حيث المساحة والعارضين والدول المشاركة، إضافة إلى الفعاليات المصاحبة الجديدة التي تُقام للمرة الأولى، إذ ارتفعت المساحة المخصصة للعروض بنسبة 15% لتصل إلى 33,542 متراً مربعاً مقارنة مع الدورة السابقة، كما زاد عدد الشركات العارضة والعلامات التجارية بنسبة 9% لتصل 2,070 شركة عارضة وعلامة تجارية مقارنة مع الدورة الماضية. وارتفع عدد الدول المشاركة ليصل إلى 75 دولة بنسبة نمو 11% مقارنة مع 67 دولة في الدورة الماضية مع استقطاب 18 دولة تشارك للمرة الأولى، فيما تمثل الشركات الوطنية ما نسبته 51%، والتي تبلغ 1,055 شركة وعلامة تجارية من مجمل عدد العارضين والعلامات التجارية.

كما تشهد الدورة الثانية للأسبوع مشاركة 543 شركة وعلامة تجارية جديدة تشارك للمرة الأولى، ويعكس هذا النمو في مؤشرات الأداء حجم الطلب المتنامي من كبريات الشركات العالمية وصنَّاع القرار والمتخصصين على المشاركة في الأسبوع بفضل السمعة والمكانة الدولية التي يحظى بها على خريطة الفعاليات العالمية في مجالات الغذاء والابتكارات الزراعية والتنمية المستدامة.

«أبوظبي للتمور»

كما يشهد الأسبوع فعاليات معرض أبوظبي للتمور في دورته الحادية عشرة، والذي يشارك فيه ممثلون من 20 دولة منتجة ومصنعة للتمور، تتضمّن 90 جناحاً تمثّل نخبة المنتجين والمصدّرين والمبتكرين، في تجسيدٍ عمليٍّ لمكانة أبوظبي كمنصةٍ عالمية للتعاون وبناء الشراكات في قطاع زراعة النخيل وصناعات التمور.

ويأتي تنظيم معرض أبوظبي للتمور في دورته الحادية عشرة بالتزامن مع الأسبوع العالمي للغذاء، باعتبار التمور غذاء استراتيجياً وركيزة ثقافية، ويبين التحولات الكبرى في أنماط الإنتاج والاستهلاك الغذائي على المستوى العالمي. وفي ظل التغير المناخي وتزايد الطلب على الغذاء، بات لازماً علينا أن نعيد التفكير في منظوماتنا الزراعية، بما يضمن استدامتها وكفاءتها.

كفاءة وجاهزية

قال أحمد العبيدلي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز أدنيك أبوظبي التابع لمجموعة أدنيك: «إن الأسبوع العالمي للغذاء يُعدّ من أهم أبرز الفعاليات التي تُنظم من قبل مجموعة أدنيك، ويضم مجموعة من الفعاليات الرائدة التي تستقطب كوكبة من صنَّاع القرار والمتخصصين من جميع أنحاء العالم. ونؤمن في مركز أدنيك أبوظبي أن نجاح أي حدث عالمي يبدأ من كفاءة وجاهزية فرق العمليات التي تبذل قصارى جهودها لإخراجها بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة إمارة أبوظبي.

كما تشهد فعاليات الأسبوع مشاركة مهمة من قبل مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA) التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار، وذلك من خلال إطلاق فعالية «البروتينات البديلة» ضمن هذا الحدث العالمي، يواصل مكتب أبوظبي للاستثمار، عبر مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA) دوره المحوري في دعم الحلول المبتكرة التي تستجيب لتحديات الأمن الغذائي والتغير المناخي. وتُعد هذه المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة، حيث توفر بيئة تفاعلية تجمع المستثمرين بالمبتكرين، وتسهم في تطوير منظومات غذائية أكثر كفاءة، بما يعزّز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار والاستثمار.

فعالية «البروتينات البديلة» تعزّز منظومة الابتكار

أعلن الأسبوع العالمي للغذاء إطلاق فعالية «البروتينات البديلة» كأحد الفعاليات الرئيسية، وتهدف فعالية البروتينات البديلة، إلى تعزيز منظومة الابتكار في قطاع الغذاء، وتوفير منصة عالمية تجمع نخبة من المبتكرين، وشركات الأغذية والمشروبات، والجهات التنظيمية، والمستثمرين، والمؤسسات الأكاديمية ومزودي الخدمات المتخصصة بالقطاع، بهدف تسريع التحول نحو أنظمة إنتاج غذائي أكثر ابتكاراً واستدامة.

وقال أحمد شاكر، الرئيس التنفيذي لـ «كابيتال 360» و«كابيتال للفعاليات» التابعة لمجموعة أدنيك: «يسهم الابتكار في قطاع الأغذية بدور محوري في دعم المنظومة الغذائية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وبناء مستقبل أكثر استدامة في القطاعات الغذائية والزراعية، وتعزيز ريادة أبوظبي في الابتكار والاستثمار في القطاعات الاستراتيجية مثل الأغذية البديلة».

بدورها، قالت فاطمة الظاهري، مديرة مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA) التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار: «تُعد هذه الفعالية منصة عالمية فريدة تجسّد نجاح مجمع تنمية الغذاء، ووفرة المياه في توحيد جهود المبتكرين والجهات التنظيمية والمستثمرين تحت مظلة واحدة، بما يسهم في تسريع وتيرة الابتكار وتعزيز استدامة القطاع، كما ترسّخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً تلتقي فيه الاستثمارات بالأفكار الرائدة لبناء منظومة غذائية فاعلة ومتكاملة، تدعم تحقيق الأمن الغذائي محلياً وعالمياً».

منصة عالمية

ستوفّر فعالية البروتينات البديلة منصة عالمية لمناقشة التحديات والفرص في مجال البروتينات البديلة، من خلال تركيزها على أربعة محاور استراتيجية تشمل، مواءمة اللوائح التنظيمية لتسريع دخول المنتجات المبتكرة إلى الأسواق، وتسهيل الوصول إلى التمويل لدعم نمو الشركات وتمكينها من التوسع عالمياً انطلاقاً من أبوظبي، واستكشاف دور الأغذية المبتكرة في دعم الأمن الغذائي العالمي والمحلي، وتعزيز التعاون داخل منظومة أبوظبي لدفع عجلة الابتكار الغذائي.

شراكات وتعاون

يُميز الدورة الحالية، إقامة برنامج المشترين الدوليين Hosted Buyers الذي يتضمن استضافة أكثر من 400 من مسؤولي الشركات الدولية لعقد الاجتماعات مع الموردين المحليين لإبرام الشراكات وبحث فرص التعاون.

كما يشهد الأسبوع إطلاق العديد من الفعاليات التي تقام للمرة الأولى، ومن أبرزها: منتدى التكنولوجيا الزراعية «آجري تيك»، والذي يعد أول منصة للشركات الصغيرة والناشئة في مجال الابتكار الزراعي، إضافة إلى معرض الاستثمار الزراعي الأول، الذي يستعرض الفرص المتاحة في القطاع الزراعي، وتعزيز مساهماتها في التنمية الاقتصادية المستدامة، وصولاً لفعالية «البروتينات البديلة – PALT»، وهي الأولى من نوعها في المنطقة، والتي تستعرض أحدث الابتكارات في إنتاج الغذاء المستدام، والتي ينظمها مجمع تنمية الغذاء، ووفرة المياه (AGWA)، التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار.