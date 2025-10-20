غضب واسع من جيران ديفيد وفيكتوريا بيكهام لهذا السبب

سبب غضب جيران ديفيد وفيكتوريا بيكهام

David & Victoria Beckham incur wrath of neighbours after building private beach on their Cotswolds estate

مشاكل ممتدة منذ فترة طويلة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 أكتوبر 2025 07:03 مساءً - أثار الثنائي العالميDavid BeckhamVictoria Beckham الجدل مؤخراً، بعد موجة غضب طالتهما من جيرانهما، وذلك بعد أن تكشَّف وجود شاطئ رملي خاص حول بحيرة في منزلهما الريفي بمنطقة الكوتسوولدز البريطانية؛ ما دفع مجلس التخطيط المحلي إلى فتح تحقيق لمعرفة ما إذا كانت الإضافة -بالطرق التي تمت- تشمل إذناً صالحاً أم لا.— The Sun Dream Team (@dreamteamfc)عام 2021، حصل ديفيد وفيكتوريا بيكهام على تصريح لإقامة بحيرة كبيرة ضمن ممتلكاتهما في منطقة كوتسوولدز -في مقاطعة غرب أوكسفوردشير بالقرب من تشيبينغ نورتون.ولكن ما جد على هذا الأمر وجود مزاعم تفيد بأنهما أضافا شاطئًا رمليًا بمساحة حوالي 1000 قدم مربع عند حافة البحيرة، وهو أمر لم يكن مذكوراً ضمن ملفات طلب التصريح الأولي؛ ما دفع الجيران إلى تقديم شكوى، وقد تلقى المجلس المحلي تقريرًا عن "خروقات تخطيط" ويجري حاليًا التحقيق فيها.ووفقاً لشروط التصريح الأصلي للبحيرة، كان المجلس قد وافق على المشروع بشرط أن تُحيط بالبحيرة حدائق زهور برية وأشجار محلية، لإضفاء "طابع طبيعي بشكل عام".وعبَّر جيرانوفيكتوريا عن انزعاجهم، مُعتبرين أن الشاطئ الرملي يشوه "جمالية" الحي الريفي ويُحوِّل المشهد الطبيعي إلى تصميم "شاطئي" أكثر من كونه جزءًا من منظر حدائق.وأوضح مصدر مقرب من العائلة أن بيكهام "لم يتلقَّ أي إبلاغ من المجلس حتى الآن"، وأكد أنهما اتبعا اللوائح بحذافيرها.يُذكر أن الزوجيناشتريا العقار الكائن في كوتسوولدز في ديسمبر 2016، وفق ما ذكرته بعض المصادر، بمبلغ يُقدر بنحو 6 ملايين جنيه إسترليني تقريباً.من بين الإضافات التي حصلت على موافقة سابقة أيضاً مسبح، وبحيرة بمساحة 4,170 متر مربع تقريباً مع جزيرة في وسطها، وملعب كرة قدم، وبيوت نحل، وشجرة كبيرة.وعلى الرغم من موافقة السلطات، فقد ظهرت عدة شكاوى من الجيران على امتداد السنوات، تتعلق بـ"توسع غير مبرر" لحي ريفي هادئ، وتغير طبيعة العقار من منزل ريفي إلى ما يقربه إلى "منتجع".وكذلك في أكتوبر 2023، حصل الزوجان على الموافقة لتحويل حظيرة في موقعهم إلى مجموعة مكاتب، على الرغم من احتجاجات محلية.قد ترغبين في معرفة ديفيد بيكهام في موقف لا يُحسد عليه.. حاول حلاقة شعره بنفسه والنتيجة؟ شاهدوا الفيديولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».