الريبل يقفز بأكثر من 5% في ظل التفاؤل بانتهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي

ارتفع الدولار النيوزلندي مقابل أغلب العملات الرئيسية في أعقاب صدور بيانات اقتصادية أظهرت قراءة أعلى من التوقعات في مؤشر التضخم.



وبحسب بيانات حكومية صادرة اليوم، سجلت القراءة الفضلية لمؤشر التضخم في أسعار المستهلكين في نيوزلندا ارتفاعاً بنسبة 1% في الربع السنوي الثالث من عام 2025 مقارنة بتوقعات نمو نسبته 0.8%.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار النيوزلندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 21:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.5744.



الدولار الأسترالي



ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 21:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.6513.



الدولار الأمريكي



ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 98.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.6 نقطة وأقل مستوى عند 98.3 نقطة.



ومع انطلاق موسم نتائج أعمال الشركات الأمريكية ، من المنتظر هذا الأسبوع صدور نتائج نتفليكس غدا الثلاثاء وتسلا يوم الأربعاء وإنتل يوم الخميس.



ومع استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة لليوم العشرين على التوالي، هناك تفاؤل في الأسواق بانتهاء هذا الإغلاق خلال الأسبوع الجاري.



يأتي ذلك بعد أن صرح كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، في مقابلة مع قناة سي إن بي سي بأنه من المرجح أن ينتهي الإغلاق خلال هذا الأسبوع.



وأضاف هاسيت أن الديمقراطيين المعتدلين سيجتمعون هذا الأسبوع للتوصل إلى اتفاق، مؤكدًا في الوقت نفسه أن البيت الأبيض مستعد لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لإنهاء التوقف الحكومي في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق.



وفي سياق منفصل، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بأنه يتوقع التوصل إلى اتفاق تجاري منصف مع الصين.



يأتي ذلك رغم ما أظهرته بيانات الجمارك الصينية، بأن بكين أحجمت بشكل تام عن شراء فول الصويا من الولايات المتحدة خلال سبتمبر أيلول الماضي، حيث تراجعت الواردات إلى الصفر مقارنة بـ1.7 مليون طن متري في سبتمبر أيلول من العام الماضي.