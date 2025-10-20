انت الان تتابع خبر السوداني يعلن قرب إكمال المرحلة الأولى لمشاريع فك الاختناقات في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان، "افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الاثنين، المرحلة الأولى من مشروع توسعة شارع (أبو نؤاس)، وذلك ضمن حزمة مشاريع فكّ الاختناقات المرورية في بغداد".وثمن السوداني وفق البيان "جهود العاملين والمهندسين الفنيين في وزارة الإعمار والإسكان، وكل الجهات الساندة، والشركة الاستشارية للمشروع الذي يتعلق بشارع يتميز بتاريخه وأهميته التجارية، ووجّه بالعمل بذات الهمة لافتتاح المرحلة الثانية من المشروع قريباً"، مبيناً أن المشروع نفذ بظروف صعبة في منطقة مكتظة، وبجانب نهر دجلة، لكن تم انجاز العمل بالمواصفات المحددة.

وبين أن "المشروع يندرج ضمن مشاريع (بغداد أجمل)، وفق رؤية الحكومة في إيجاد محاور جديدة وتأهيل وتطوير شوارع مهمة"، مؤكداً "قرب إكمال المرحلة الأولى لمشاريع فك الاختناقات في بغداد، والتي ستنتهي في الطريق الحلقي الرابع الذي سيسهم في تقليل الزخم المروري في العاصمة".