شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تغيير المشغل.. تحسن كبير بتعاملات المواقف المدفوعة في جدة التاريخية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجولت عدسة ”اليوم“ في جدة التاريخية، وذلك لرصد التنظيم لمواقف السيارات والتجربة الزائرين وذلك بعد انتقال تشغيل مواقف البلد إلى مشغل جديد.

وأظهرت الجولة أن هناك تحسنًا كبيرًا في وسائل الدفع وطرق العمل فيها تتواكب مع مكانة جدة التاريخية كموقع سياحي استراتيجي فالمنطقة التي اختيرت لتكون ضمن قائمة التراث العالمي في منظمة اليونسكو، بعد أن تحولت المنازل الأثرية فيها تدريجيًا، باستخدام أحدث الوسائل والخبرات، إلى معارض فنية ومقاهي مختصة، حيثما رفعت رأسك في البلد ستجد الرواشين الخشبية تطل كشاهد معماري أصيل، يتوّج الحياة العصرية التي تعبر تحته.

طرق دفع متنوعة

وعلمت ”اليوم“ أن المشغل الجديد يشرف على 14 شارعًا في البلد موفراً اجهزة آلية تقبل الدفع النقدي أو عبر الشبكة أو عبر مسح الباركود بتكلفة 3,50 ريال للساعة الواحدة.

وعند استفسار الصحيفة من الشركة المشغلة حول ما إذا كان هناك سحب للمركبات أو إغلاقها أو الاكتفاء بالمخالفات، أكدت أن هناك العديد من المخالفات التي تستوجب السحب والاغلاق مع دفع غرامات تبدأ من 135 ريالًا، موضحة أن خلال الفترة المقبلة سيكون هناك تطبيق يوضح لائحة المخالفات والغرامات بشكل كامل.

وبيّن عدد من أصحاب المحال والعاملين في منطقة البلد أهمية وجود شركات تنظم المواقف فقد شهدت البلد خلال ال 3 أشهر الماضية العديد من الازدحامات والوقوف الخاطئ والتي تسببت في أضرار بأصحاب المحال وأيضاً للزوار.

نهاية التوقف العشوائي

وقال معاذ الزهراني، مواطن، أن عودة المواقف حسّنت من الشكل العام والمظهر الحضاري، إذ عانت المدينة الفترة الماضية من التوقف العشوائي خلال فترة تغيير المشغل، مبيناً أن توفير الآلات الجديدة والتي تقبل جميع خيارات الدفع سهل التعاملات مع إيضاح الخطوات باللغتين العربي والإنجليزي مما يعين جميع القادمين على الاستخدام الأمثل للمواقف.

معاذ الزهراني

من جهة أخرى بين حسن حاسر، مواطن، أن المواقف خلال فترة التغيير كانت مجانية لقرابة الـ 3 أشهر، وشهدت المنطقة عدم التزام ووقوف خاطئ.

وأكد أن وجود شركات تنظم عمليات الوقوف تحد من استغلال لأصحاب المحلات والموظفين في توقيف السيارات بالأيام، وهو ما ألحق الضرر بالعملاء وعدم إيجادهم لموقف، مبينًا أن تطوير المواقف ضمن خطط البرنامج لتقديم تجربة استثنائية للزوار والسياح.