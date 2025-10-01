موعد انطلاق عرض مسلسل لينك بطولة سيد رجب ورانيا يوسف

موعد عرض مسلسل "لينك"

رحلة سيد رجب ورانيا يوسف

رانيا يوسف تكشف عن مفاجأة بشأن أحداث المسلسل

أبطال مسلسل "لينك"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 أكتوبر 2025 11:05 مساءً - يستعد صُناع مسلسل "" لطرح العمل للجمهور؛ حيث يواصل فريق العمل بقيادة الفنانينتصوير المشاهد الأخيرة بشكل مكثف تمهيداً لانطلاق عرضه، ويأتي ذلك بالتزامن مع مواصلة الشركة المنتجة عمليات الترويج للعمل من خلال نشر الصور الأولى، ثم إطلاق البوسترات الرسمية، وصولاً إلى طرح البرومو التشويقي الذي كشف عن طبيعة القضايا التي يناقشها المسلسل.مسلسل "" ينطلق عرضه اعتباراً من يوم السبت الموافق 10 أكتوبر، على قناة DMC بالتزامن مع عرضه أيضاً على منصةالرقمية؛ ليكون باكورة الأعمال الدرامية الجديدة للموسم الشتوي على الشاشات، فيما يُراهن صناع العمل على النجاح الجماهيري، لما يتم تناوله من قضية تتعلق بجرائم الاحتيال الإلكتروني وتداعياتها الخطيرة على الأفراد والعائلات، مع التطرق للعديد من قضايا الشباب.قد تحبين قراءة.. رئيس نادٍ وأب متقاعد ووالد أم كلثوم.. شخصيات سيد رجب على الشاشة قريباًتدور أحداث مسلسل "" حول شخصية بكر، التي يجسدها الفنان سيد رجب وهو موظف بسيط خرج على المعاش، ويحلم بأن يعيش ما تبقى له من عمره بمكافأة نهاية الخدمة، إلا أن حياته تنقلب رأسًا على عقب عندما يضغط بالخطأ على "لينك" يؤدي إلى اختفاء كل أمواله، ومن هنا تبدأ رحلته ليس فقط لاستعادة النقود، بل سعياً وراء العدالة.ومع توالي الأحداث، يضطر "بكر" للتعاون مع جارته "أسما" التي تجسد دورها الفنانة رانيا يوسف رغم الخلافات العديدة بينهما؛ ليخوضا معًا رحلة مليئة بالمفاجآت بمساعدة شاب خبير في عالم "الهاكينج" محاولة للوصول لمصدر اللينك، وخلال هذه الرحلة تنكشف أسرار عديدة، وتتصاعد الأحداث في إطار مشوّق يجمع بين الدراما الاجتماعية والإثارة.وكانت الفنانةقد أشارت لـ"" إلى أن موضوع النصب عبر "اللينكات" الإلكترونية يعكس معاناة شريحة واسعة من الناس، وخاصةً كبار السن غير الملمين بالتكنولوجيا، موضحة: "تعرضت لمواقف مشابهة شخصياً، كما أن والدتي تواجه مشكلات متكررة بسبب هذه الروابط التي تصل إلى هاتفها وتفتحها، ما يدخلنا في أزمات عديدة، وهو ما جعلني أجد انعكاسًا للواقع في الأحداث".يمكنك قراءة أيضاً.. رانيا يوسف تكشف لسيدتي عن رابط مشترك بين فكرة مسلسل لينك وحياتها الخاصةيضم مسلسل "لينك" العديد من النجوم، حيث يشارك في العمل كل من سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، ومينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وآية عبد الرازق. ويأتي العمل من تأليف ورشة ج للإبداع تحت قيادة الكاتب محمد جلال، بينما يتولى مهمة الإخراج المخرج محمد عبد الرحمن حماقي. إنتاج شركة إيما لاين، للمنتجين إيمان أبو الدهب وأحمد بلال.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».