سيد رجب: مسلسل "لينك" يتعمق في مشكلات تمس كل بيت مصري

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 أكتوبر 2025 06:59 مساءً - كشف الفنان سيد رجب تفاصيل مسلسله الجديد "لينك" الذي يجمعه بالفنانة رانيا يوسف، ويستمر تصوير مشاهده حاليا تمهيداً لعرضه خلال الأيام القليلة المقبلة، عبر القنوات الفضائية وإحدى المنصات الرقمية المشفرة مؤكداً أن العمل ينطلق من قضية النصب الإلكتروني ليتم تسليط الضوء بعدها على العديد من المشكلات الموجودة في كل بيت مصري.
وتابع سيد رجب: "مع الدخول في أحداث مسلسل "لينك" تنكشف علاقات اجتماعية متعددة، منها علاقة الأب بأبنائه، وعلاقة الجار بجاره، وكذلك علاقة الصديق بصديقه، كما نطرح من خلال العمل العديد من المشكلات التي يعاني منها الشباب، مثل الإدمان، بالإضافة إلى طموحات بعضهم المفرطة التي قد تدفعهم إلى طرق خاطئة وتتحول إلى مشكلة حقيقية".
ومع توالي الأحداث، يُضطر "بكر" للتعاون مع جارته "أسما" التي تجسد دورها الفنانة رانيا يوسف رغم الخلافات العديدة بينهما؛ ليخوضا معاً رحلة مليئة بالمفاجآت بمساعدة شاب خبير في عالم "الهاكينج" محاولة للوصول لمصدر اللينك، وخلال هذه الرحلة تنكشف أسرار عديدة، وتتصاعد الأحداث في إطار مشوق يجمع بين الدراما الاجتماعية والإثارة.
الفكرة الأساسية النصب الإلكترونيوأوضح سيد رجب في بيان صحفي من الشركة المنتجة اليوم الخميس، أن الفكرة الأساسية لمسلسل "لينك" تدور حول النصب الإلكتروني من خلال إرسال رابط، وبمجرد الضغط عليه تُسرق الأموال، قال: "تتعرض أموالي للسرقة، وكذلك أموال رانيا يوسف، ونظراً لأننا نسكن في عمارة واحدة، نبدأ في السعي وراء استعادة أموالنا، ولكن العمل لا يقتصر على قصة سرقة الأموال، بل يتخذ منها مدخلاً درامياً لتسليط الضوء على قضايا اجتماعية أعمق.
قصة مسلسل لينك وعلاقة سيد رجب ورانيا يوسفتدور أحداث مسلسل "لينك" حول شخصية بكر، التي يجسدها الفنان سيد رجب، وهو موظف بسيط خرج على المعاش، ويحلم بأن يعيش ما تبقى له من عمره بمكافأة نهاية الخدمة، إلا أن حياته تنقلب رأساً على عقب عندما يضغط بالخطأ على "لينك" يؤدي إلى اختفاء كل أمواله، ومن هنا تبدأ رحلته ليس فقط لاستعادة النقود، بل سعياً وراء العدالة.
أبطال مسلسل لينك
- سيد رجب
- رانيا يوسف
- ميمي جمال
- محمود ياسين جونيور
- فرح الزاهد
- لينا صوفيا
- سليم الترك
- أحمد صيام
- هيثم نبيل
- تامر فرج
- مينا أبو الدهب
- زينب العبد
- بلال أحمد بلال
- آية عبد الرازق
- تأليف: ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال
- إخراج محمد عبد الرحمن حماقي
- إنتاج شركة إيما لاين للمنتجين إيمان أبو الدهب وكابتن أحمد بلال.
