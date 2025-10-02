سيد رجب: مسلسل "لينك" يتعمق في مشكلات تمس كل بيت مصري

الفكرة الأساسية النصب الإلكتروني

View this post on Instagram A post shared by Dmc Entertainment (@dmcentertainment)

قصة مسلسل لينك وعلاقة سيد رجب ورانيا يوسف

https://www.instagram.com/p/DPHHMDPCJgH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPHHMDPCJgH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPHHMDPCJgH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

أبطال مسلسل لينك

سيد رجب

رانيا يوسف

ميمي جمال

محمود ياسين جونيور

فرح الزاهد

لينا صوفيا

سليم الترك

أحمد صيام

هيثم نبيل

تامر فرج

مينا أبو الدهب

زينب العبد

بلال أحمد بلال

آية عبد الرازق

تأليف: ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال

إخراج محمد عبد الرحمن حماقي

إنتاج شركة إيما لاين للمنتجين إيمان أبو الدهب وكابتن أحمد بلال.

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 أكتوبر 2025 06:59 مساءً - كشف الفنانتفاصيل مسلسله الجديد "" الذي يجمعه بالفنانة، ويستمر تصوير مشاهده حاليا تمهيداً لعرضه خلال الأيام القليلة المقبلة، عبر القنوات الفضائية وإحدى المنصات الرقمية المشفرة مؤكداً أن العمل ينطلق من قضية النصب الإلكتروني ليتم تسليط الضوء بعدها على العديد من المشكلات الموجودة في كل بيت مصري.وأوضح سيد رجب في بيان صحفي من الشركة المنتجة اليوم الخميس، أن الفكرة الأساسية لمسلسل "" تدور حول النصب الإلكتروني من خلال إرسال رابط، وبمجرد الضغط عليه تُسرق الأموال، قال: "تتعرض أموالي للسرقة، وكذلك أموال رانيا يوسف، ونظراً لأننا نسكن في عمارة واحدة، نبدأ في السعي وراء استعادة أموالنا، ولكن العمل لا يقتصر على قصة سرقة الأموال، بل يتخذ منها مدخلاً درامياً لتسليط الضوء على قضايا اجتماعية أعمق.قد تحبين قراءة: رئيس نادي وأب متقاعد ووالد أم كلثوم.. شخصيات سيد رجب على الشاشة قريباًوتابع: "مع الدخول في أحداث مسلسل "" تنكشف علاقات اجتماعية متعددة، منها علاقة الأب بأبنائه، وعلاقة الجار بجاره، وكذلك علاقة الصديق بصديقه، كما نطرح من خلال العمل العديد من المشكلات التي يعاني منها الشباب، مثل الإدمان، بالإضافة إلى طموحات بعضهم المفرطة التي قد تدفعهم إلى طرق خاطئة وتتحول إلى مشكلة حقيقية".تدور أحداث مسلسل "" حول شخصية بكر، التي يجسدها الفنانوهو موظف بسيط خرج على المعاش، ويحلم بأن يعيش ما تبقى له من عمره بمكافأة نهاية الخدمة، إلا أن حياته تنقلب رأساً على عقب عندما يضغط بالخطأ على "لينك" يؤدي إلى اختفاء كل أمواله، ومن هنا تبدأ رحلته ليس فقط لاستعادة النقود، بل سعياً وراء العدالة.اقرئي أيضاً: نجوم جيل زد: نجومية مستحقة وشباب واعد لمستقبل أكثر إشراقاًومع توالي الأحداث، يُضطر "بكر" للتعاون مع جارته "أسما" التي تجسد دورها الفنانةرغم الخلافات العديدة بينهما؛ ليخوضا معاً رحلة مليئة بالمفاجآت بمساعدة شاب خبير في عالم "الهاكينج" محاولة للوصول لمصدر اللينك، وخلال هذه الرحلة تنكشف أسرار عديدة، وتتصاعد الأحداث في إطار مشوق يجمع بين الدراما الاجتماعية والإثارة.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».