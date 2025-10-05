ديفيد بيكهام يُشيد بنجاح زوجته فيكتوريا بأسبوع الموضة في باريس

ديفيد بيكهام لزوجته: "أنتِ مُذهلة"

فيكتوريا بيكهام تلتقي ريتشارد إي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 أكتوبر 2025 09:59 مساءً - حرص لاعب كرة القدم السابقعلى الإشادة والاحتفال بمُشاركة زوجتهفي أسبوع الموضة بباريس، مؤكدًا بأنه يشعر بالفخر لوجودها في حياته كما وجه لها التهنئة لنجاحها الدائم.وكان قد نشر لاعب كرة القدم ورئيس نادي إنتر ميامي ديفيد بيكهام صورة لزوجته فيكتوريا بيكهام عبر حسابه خاص بـ"إنستغرام"، وعلق عليها مُحتفلًا بمشاركتها الأخيرة بأسبوع الموضة في باريس.وقال ديفيد بيكهام من خلال تعليقه في رسالة إلى زوجته: "إن القول بأننا فخورون بك هو أقل من الحقيقة، أن نراكِ تجمعي كل هذا معًا مرة أخرى بالطريقة الأكثر أناقة واحترافية وكمالًا من الناحية الفنية والنضالية هو أمر لا يصدق وأنت وفريقك بحاجة إلى إدراك أنه أمر خاص.. إنه أمر خاص لأن الفريق الذي لديك يحبك ويعشقك لأنك تعاملينهم بالطريقة الصحيحة وهذا ما يسمى القيادة... مبروك مرة أخرى أنتِ مذهلة".وكانت قد قدمت فيكتوريا بيكهام باليوم الخامس من أسبوع باريس للموضة، مجموعة ربيع وصيف 2026، والتي يمكن وصفها بأنها دعوة جريئة لإعادة التفكير في معنى الجمال والأناقة، إذ لم يكن العرض احتفالية بالكمال أو المثالية المعتادة، بل محاولة واعية لإبراز قوة التفاصيل "غير المكتملة" تلك التي قد تبدو عفوية أو غريبة للوهلة الأولى، لكنها تحمل في طياتها سحراً خاصاً.يُذكر أن في أغسطس الماضي التقت النجمة فيكتوريا بيكهام بالفنان ريتشارد إي خلال قضاء عطلتهما في إيطاليا، وجاء لقاؤهما بعد مرور 28 عامًا على مُشاركتهما سويًا ببطولة فيلم Spice World.يُمكنكم قراءة:وجاء لقاء كل من ريتشارد إي و فيكتوريا بيكهام مصادفة على أحد السواحل الإيطالية، وقد نشر الفنان ريتشارد إي، والذي يبلغ من العمر 68 عامًا، صورة جمعته بفيكتوريا بيكهام والتي وثق من خلالها لقاءهما المُفاجئ عبر حسابه الخاص بـ"إنستغرام".وعلق ريتشارد إي على الصورة قائلًا: "توقف الآن... عملت مع فيكتوريا بيكهام في فيلم SPICEWORLD قبل 28 عامًا، ووجدنا أنفسنا اليوم على طاولات غداء مجاورة على ساحل أمالفي... مكانٌ رائع ودافئ كما تتمناه".