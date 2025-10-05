عمرو سعد يستعد لتصوير فيلم جديد في ألمانيا.. وهكذا شوّق جمهوره

هكذا شوّق عمرو سعد الجمهور لفيلمه الجديد!

عمرو سعد يتعاون مع السقا وفهمي

عمرو سعد يترقّب عرض "الغربان"

مشاركة درامية في رمضان الماضي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 أكتوبر 2025 09:59 مساءً - كشف الفنانعن استعداده للتحضير لفيلم جديد، وذلك من خلال نشر عدد من الصور أثناء تواجده في ألمانيا، عبْر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ حيث جاء تواجده هناك لتصوير أجزاء من الفيلم.وسْط حالة من الترقُّب من كلّ جمهوره ومحبيه، شوّق الفنان عمرو سعد من خلال مشاركة عدد من الصور له عبْر حسابه على "فيسبوك"، خلال تواجده بألمانيا، لتجرِبة سينمائية جديدة. يستعد النجم لخوضها، وذلك ضمن خطة فنية يسعى لتقديمها خلال الفترة المقبلة؛ حيث من المقرر تصوير أجزاء منه هناك، من دون الكشف عن أيّة تفاصيل عنه.في السياق ذاته، كان الفنانقد أشار من خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أن هناك فيلماً آخر سيجمعه معحيث لم يكشف تفاصيلَ بعدُ، أو موعدَ انطلاق تصويره. ومن المُفترض أن يدخل حيّز التنفيذ خلال وقتٍ لاحق من العام الجاري، فور الانتهاء من مرحلة التحضيرات وتسكين باقي الأدوار.اطلعي على عمرو سعد يحتفل بتخرُّج ابنه رابي بالمرحلة الثانوية: مبروك يا صاحبيمن جهة أخرى، كان الفنانقد كشف عن انتهائه من تصوير فيلم "الغربان"، بعد فترة طويلة تجاوزت أربعة أعوام، ما بين التحضير والتصوير ‏والسفر خارج البلاد؛ حيث ينتمي هذا العمل إلى الأفلام التاريخية ذات الميزانيات الضخمة.‏وقد نشرعبْر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، مجموعة صور من كواليس التصوير، وعلّق عليها بقوله: "الحمد لله، الانتهاء من ‏التصوير ودخول مراحل المونتاج والتجهيز للعرض العالمي، إن شاء الله". حيث تستعد الشركة المنتجة لطرحه في دُور السينما خلال وقت ‏لاحق من العام الجاري، بينما الموعد النهائي لم يُعلن بعدُ".فيلم "الغربان" بطولة: عمرو سعد، مي عمر، محمد علاء، أسماء أبواليزيد، ماجد المصري، أحمد وفيق، جميل برسوم، عبدالعزيز ‏مخيون، صفاء الطوخي، فارس رحومة، لبنى ونس. وتأليف وإخراج يس حسن. ‏وتدور أحداثه في إطار من الحركة والتشويق، في أربعينيات القرن الماضي، خلال الحرب العالمية الثانية بالصحراء الغربية عشية معركة ‏‏(العلمين)؛ حيث يدور صراع قوي بين أكثر من جهة.جديرٌ بالذكر، أن الفنانكانت له بصمة مميزة في موسم رمضان الماضي، من خلال مسلسل "سيد الناس"، الذي دارت أحداثه حول "جارحي" الشخصية التي قدّمها عمرو سعد، الذي يجد نفسه بعد وفاة والده، أمام واقع جديد من مفتاح غامض وثروة ضخمة وماضٍ مظلم وخصوم لا يرحمون. وفي الوقت ذاته يتعيّن عليه أن يخوض صراعاً محفوفاً بالمخاطر لحماية إرثه وعائلته.وجاء مسلسل "سيد الناس" من بطولة:، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، خالد الصاوي، إنجي المقدم، منة فضالي، نشوى مصطفى، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبدالجواد. ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

قد يعجبكِ عمرو سعد يكشف عن نصيحة عادل إمام التي غيّرت نظرته للفن والإعلام: إليكِ التفاصيل‏

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».