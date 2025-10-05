بطولة إيطاليا: دي بروين يقود نابولي إلى قلب تأخره وروما يهزم فيورنتينا في عقر داره

الرياص - اسماء السيد - ميلانو (إيطاليا) : قلب نابولي حامل اللقب تأخره أمام ضيفه المتواضع جنوى إلى فوز 2 1، فيما حقق روما فوزا ثمينا على فيورنتينا في عقر داره 2 1، فاحتفظا بصدارتهما للدوري الإيطالي لكرة القدم الأحد في المرحلة السادسة، بانتظار مباراة القمة بين ميلان ومضيفه يوفنتوس.

ورفع كل من نابولي الذي عوض خسارته الأخيرة أمام ميلان، وروما رصيده إلى 15 نقطة، مقابل 12 لميلان الذي قد يلتحق بهما مجددا في قمة "سيري أ".

على ملعب دييغو أرماندو مارادونا في الجنوب الإيطالي، صُدم جمهور نابولي بهدف بالغ الروعة من المهاجم الشاب جيف إيكاتور (18 عاما) سجله بالكعب من داخل المنطقة على طريقة ماجر (34).

سيطر نابولي على الاستحواذ، لكنه فشل في ترجمتها إلى فرص محققة في الشوط الأول.

لكن بعد الاستراحة، وخصوصا بعد نزول كيفن دي بروين بدلا من ماتيو بوليتانو المصاب، تمكن المايسترو البلجيكي القادم من مانشستر سيتي الإنكليزي من قلب الطاولة على الضيوف.

بعد هيمنة صريحة على المباراة ومن عرضية لليوناردو سبيناتسولا هبطت في منطقة الجزاء، تابعها الكاميروني أندري فرانك زامبو انغيسا برأسه من مسافة قريبة معادلا الأرقام (57).

لعب الحارس المخضرم نيكولا ليالي دورا في صد الهجوم الكاسح لنابولي، وعاونه القائم أحيانا، لكن الدقيقة 75 حملت هدف التقدم لأصحاب الأرض.

هندس دي بروين هجمة وصلت إلى أنغيسا الذي سددها قوية ارتدت من الحارس إلى الدنماركي راسموس هويلوند الذي سجل بهدوء في الشباك هدفا ثانيا لـ"بارتينوبي".

مرة جديدة، ومنذ شباط/فبراير 2009، يعجز جنوى عن تحقيق الفوز في أرض نابولي.

في فلورنسا، سُجّلت الأهداف الثلاثة في الشوط الأول، فتقدم فيورنتينا عبر تسديدة صاروخية من مويس كين (14)، قبل أن يرد روما بهدفي الأرجنتيني ماتياس سوله (22) وبراين كريستانتي (30).

وكاد كين يضيف هدفه الشخصي الثاني له ولفريقه عندما سدد كرة قوية أخرى اصطدمت بالقائم في الدقيقة 38 بعد وقت قصير من هدف كريستانتي.

كما عاند الحظ روبرتو بيكولي في تسجيل هدف التعادل بتسديدة على الطاير ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 74.