درة تهنئ زوجها بيوم ميلاده.. وثقت لحظاتهما السعيدة بفيديو مميز

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 أكتوبر 2025 11:09 مساءً - حرصت الفنانة التونسية درة على الاحتفال بيوم ميلاد زوجها المهندس هاني سعد، وذلك من خلال مشاركة مقطع فيديو يضم مجموعة من الصور واللقطات المميزة التي جمعتهما، وشاهدها الجمهور لأول مرة، لتظهر جانبًا آخر من حياة درة كفنانة بعيدًا عن أضواء الشهرة والكاميرات والترندات، وهو درة الزوجة التي تحمل الكثير من المشاعر الإنسانية والعاطفية المؤثرة المحبة لزوجها وكل أفراد أسرتها.
وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم إلى جانب يسرا ودرة، منهم: ياسمين رئيس، رانيا منصور، دنيا سامي، ماجد المصري، محمود البزاوي، وعمرو عبد الجليل.
والفيلم من اسمه يتطرّق إلى العديد من قضايا المرأة وينتصر لها؛ حيث تظهر يسرا خلال الأحداث بدَور سيدة متزوجة من ماجد المصري. وهي شخصية قوية تهتم بالدفاع عن حقوق المرأة، وتتصدى خلال الأحداث لمظاهر العنف الذكوري ضد المرأة، بما في ذلك التحرش والإساءة النفسية والجسدية التي تتعرض لها النساء من بعض الرجال.
كما أثبتت جدارتها كمخرجة ومنتجة في الفيلم الوثائقي "وين صرنا" الذي شارك في عدة مهرجانات دولية، منها مهرجان القاهرة السينمائي، وأيام قرطاج، ومن المقرر مشاركته في مهرجان روتردام 2025.
احتفال درة بيوم ميلاد زوجهانشرت درة عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ مقطع فيديو يضم عددًا من الصور واللحظات المميزة التي جمعتها بزوجها المهندس هاني سعد، احتفالًا بيوم ميلاده، وذلك على أنغام أغنية رومانسية وهي "وقابلتك أنت"؛ لتكشف عن علاقة الحب الاستثنائية التي جمعتهما؛ موجهة له رسالة مليئة بمشاعر الحب والامتنان قائلة: "احتفل بشخصيتك الرائعة، وبالشخصية الأروع التي ستبقى عليها".
وأكملت درة : "أتمنى أن تمضي قدمًا في رحلتك بأمل وعزيمة، وأتمنى لك كل التوفيق في يوم ميلادك، الحياة مغامرة جميلة، واليوم هو اليوم المثالي للاحتفال بما وصلت إليه وما يمكنك تحقيقه، عيد ميلاد سعيد يا زوجي العزيز، ويا حبيبي".
ومن جانبه حرص زوجها هاني سعد على الرد على رسالتها المؤثرة من خلال التعليقات حيث قال: "أحبك كثيرًا يا حبيبتي".
ولاقى منشور درة تفاعلًا كبيرًا من جمهورها وزملائها الفنانين، الذين حرصوا على تهنئة هاني سعد بيوم ميلاده، وتمنوا لهما حياة سعيدة مليئة بالحب والسعادة؛ حيث قال الفنان ياسر جلال: "ربنا يحفظكم ويخليكم لبعض"، وقالت نسرين أمين: "أحبكم كثيرًا أنتم الأثنين"، وغيرها من العديد من التعليقات.
زواج درة وهاني سعديُذكر أن درة قد تزوَّجت من المهندس هاني سعد في نوفمبر عام 2020، خلال حفل زفاف مميز أُقيم بمدينة الجونة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.
درة تلتقي يسرا في فيلم "الست لما"على المستوى الفني؛ تخوض النجمة درة بطولة فيلم "الست لما" إلى جانب النجمة الكبيرة يسرا، في عمل سينمائي جديد من إخراج خالد أبو غريب وتأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، ومن إنتاج ندى ورنا السبكي.
وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم إلى جانب يسرا ودرة، منهم: ياسمين رئيس، رانيا منصور، دنيا سامي، ماجد المصري، محمود البزاوي، وعمرو عبد الجليل.
درة .. شخصية طيبة تتعرض لمآساةوتجسد درة شخصية "فاطمة"، وهي سيدة محجبة في الأربعينيات من عمرها، امرأة طيبة وجميلة، نشأت في ملجأ أيتام. تحلم بأن تصبح أمًا، لكن حلمها يتحول إلى كابوس بسبب زواجها من رجل أناني. تسرد قصتها أمام الجميع، لتكشف عمق المأساة التي تعيشها نساء كثيرات.
والفيلم من اسمه يتطرّق إلى العديد من قضايا المرأة وينتصر لها؛ حيث تظهر يسرا خلال الأحداث بدَور سيدة متزوجة من ماجد المصري. وهي شخصية قوية تهتم بالدفاع عن حقوق المرأة، وتتصدى خلال الأحداث لمظاهر العنف الذكوري ضد المرأة، بما في ذلك التحرش والإساءة النفسية والجسدية التي تتعرض لها النساء من بعض الرجال.
نجاحات سينمائيةيُذكر أن آخر أعمال درة السينمائية كان فيلم الأكشن الكوميدي التونسي "صاحبك راجل"، الذي عُرض في نهاية 2024 بدور السينما التونسية، الذي دارت أحداثه حول عزوز ومهدي شرطيان مختلفان تمامًا بالشخصية والطباع فأحدهما متهور والآخر نزيه ومخلص لعائلته، فتقودهما تلك الشراكة في العمل إلى سلسلة من الأحداث المليئة بالحركة والكوميديا.
كما أثبتت جدارتها كمخرجة ومنتجة في الفيلم الوثائقي "وين صرنا" الذي شارك في عدة مهرجانات دولية، منها مهرجان القاهرة السينمائي، وأيام قرطاج، ومن المقرر مشاركته في مهرجان روتردام 2025.
