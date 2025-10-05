صلاح عبد الله يوجه رسالة للمكرمين في مهرجان المهن التمثيلية.. هذا ما قاله

رسالة صلاح عبد الله للمكرمين في مهرجان المهن التمثيلية

تفاعل الجمهور مع منشور صلاح عبد الله

صلاح عبد الله يتألق في حرب الجبالي

مشاركة درامية مميزة برمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 أكتوبر 2025 09:59 مساءً - بعد تكريم عدد من نجوم ونجمات ورموز الفن والمسرح وذلك خلال حفل افتتاح، والذي أُقيم مساء أمس السبت الموافق 4 أكتوبر، حرص النجمعلى توجيه رسالة مؤثرة إلى زملائه المكرمين، معبرًا من خلالها عن مدى سعادته بتكريمهم وامتنانه وفخره بالعمل معهم في عدد من الأعمال الفنية.شارك النجم صلاح عبد الله من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة ضمت كلًا من الفنانين صبري عبد المنعم، عبد الله مشرف، وضياء الميرغني؛ وذلك أثناء تكريمهم في حفل افتتاح، برئاسة الدكتور أشرف زكي وبرعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.ووجه رسالة مؤثرة لهؤلاء الفنانين العظماء قائلًا: "حبايبي الغاليين قوي تكريمكم تكريم للفن، وليا الشرف والفخر إني اشتغلت معاكم وشكراً قوي للنقابة، وكم كنت أتمنى حضور صاحب الفرح والفرحة والفكرة وصاحبنا كلنا أشرف زكي".وقد لاقى منشور الفنان الكبيرتفاعلًا كبيرًا من قبل كل جمهوره ومحبيه، والذين أكدوا على أحقية هؤلاء النجوم في التكريم، وأشادوا بهم وبدور النقابة في تكريمهم، وقد جاءت التعليقات كالتالي: "فعلًا يستحقوا التكريم ربنا يكرمهم ويرضي عنهم، امتعتونا جميعا والله، متعكم الله بالصحة والعافية وربنا يبارك فيكم جميعا، عم صلاح حبيب الكل ربنا يديلك الصحة والعمر المديد" وغيرها العديد من التعليقات.يذكر أنللمسرح في دورته الثامنة يحمل شعار المسرح للجمهور، ويضم عددًا كبيرًا من العروض المسرحية، التي تنطلق على عدد من مسارح للجمهورية.اطلعوا على رسالة حب وامتنان مؤثرة من دنيا لصلاح عبد الله في يوم الأب العالمي عبر الخليج 365 "فيديو"تألق الفنانفي مسلسله "حرب الجبالي" ويُشارك ببطولة المسلسل إلى جانبه عدد كبير من الفنانين ومن أبرزهم أحمد رزق، سوسن بدر، رياض الخولي، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، أحمد عزمي، نسرين أمين، هبة مجدي، ويأتي المسلسل من قصة وسيناريو وحوار سماح الحريري ومن إخراج محمد أسامة وإنتاج صادق الصباح.تدور أحداث مسلسل "حرب الجبالي" في إطار من الدراما الاجتماعية الشعبية حول الحياة اليومية وصراعات القاطنين في إحدى المناطق الشعبية بتفاصيلها والصراع الأزلي القائم بين الخير والشر، وذلك من خلال عرض عدد من القصص الإنسانية المُتشابكة لأبطال المسلسل والتي تسعى جاهدة لفرض وجهة نظرها وقيمها في مجتمع يُعاني من وطأة الطمع والجشع والرغبة المُتزايدة في السيطرة على الثروة والنفوذ لكل من شخصيات المسلسل.كما شارك في دراما رمضان الماضي 2025، من خلال مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبوباشا، إنجي كيوان، أحمد عبد الله، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.ودارت أحداثه حول شخصية ليل الحسيني التي تجسد شخصيتها ياسمين عبد العزيز، التي تعيش حياة هادئة مع زوجها «يوسف»، ويجسده النجم خالد سليم، وهو رجل أعمال، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث تكتشف «ليل»، بشكلٍ مفاجئ، أن زوجها متزوج سراً من امرأة أخرى تُدعى «رقية العسكري»، وتجسد شخصيتها نيكول سابا، وتدخل بعدها «ليل» في صدمة شديدة بعد معرفتها أن جميع أفراد العائلة كانوا على علم بالزواج الثاني لزوجها إلا هي، فتقرر الانفصال والابتعاد بشكل مباشر، في محاولة لاستعادة كرامتها رغم وجود مبررات بأن هذا الزواج الثاني كان من أجل حل أزمة مالية واجهتها شركة العائلة، وتبحث ليل عن علاقة حب جديدة، لكنها تتورط في صراعات مختلفة لم تكن تتوقعها، وتتغير معها حياتها تدريجيًا.قد يعجبكم صلاح عبد الله يتمنى أن يشبه هذا الفنانلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».