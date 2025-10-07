الأمير الشاعر سعود بن عبدالله يدشن ديوانه " قلبي تولع بالرياض" بمعرض الرياض الدولي للكتاب

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 03:59 مساءً - دشن الأمير الشاعر الدكتور سعود بن عبدالله ديوانه "قلبي تولع بالرياض" أمس الاثنين بمعرض الرياض الدولي للكتاب وسط ازدحام وإقبال من قبل محبيه ومتابعيه ومجموعه من الشعراء وزوار المعرض.

وكان الأمير الشاعر الدكتور سعود بن عبدالله قد نشر صورة له وهو يوقِّع على الديوان لأحد الزوار ضمن الحضور اللافت للمعرض وعلق وكتب: "كل عبارات التقدير والشكر والثناء لا تكفي لكل من تكرم بمحبته وبحرصه وتفاعله في حفل تدشين ديواني "قلبي تولع بالرياض" أن تحب شخصًا أو تحب ما يقدمه هو تفضل وكرم ووفاء لهذا الشخص، تفضلتم على أخيكم بهذه المشاعر وأتمنى أن أكون عند حسن ظنكم دائماً "معرض الرياض الدولي للكتاب2025".

كما نشر دار تشكيل صور للديوان وكتب: "قلبي تولّع بالرياض ديوان شعري لصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله، يضمّ مجموعة من القصائد التي تغنّت بها ذاكرة الوطن، وقصائد تُنشر للمرّة الأولى".

ديوان "قلبى تولع بالرياض"

واختار الأمير الشاعر الدكتور سعود بن عبدالله اسم الديوان وهي إحدى قصائده المشهورة التي جاءت بأوبريت "مولد أمة" وغناها كل من الفنان طلال مداح ومحمد عبده وكان ذلك في عام 1990م، في الجنادرية ولحنها الراحل محمد شفيق، والأوبريت يتحدث عن جميع مناطق المملكة العربية السعودية و"قلبي تولع بالرياض" كان المقطع المخصص للمنطقة الوسطى بالمملكة العربية السعودية — سعود بن عبدالله (@saudpoet)

وتقول كلماتها:

قلبي تولّع بالرياض.. حب ورثته من الجدود

يا صفحة ناصعة البياض.. زرعتي الصحرا ورود

يا نجد يا أرضي وسماي.. يعجز عن الوصف اللسان

الحب مالي فيه رأي.. وما أظن لي غيرك مكان

ليلة خاصة لـ الأمير سعود بن عبد الله بموسم الرياض

وكان موسم الرياض بـ فبراير 2024 قد خص الأمير سعود بن عبد الله بليلة بعنوان "ليلة الأمير سعود بن عبد الله"، شارك فيها 6 فنانين وهم الفنان محمد عبده، نوال، ماجد المهندس، رابح صقر، أحلام، أميمة طالب، وكانت من تنظيم روتانا وإشراف الهيئة العامة للترفيه، وأقيمت على مسرح محمد عبده أرينا.

أبرز الفنانين تغنوا بقصائده

من أبرز الفنانين والفنانات الذين تغنوا بقصائده هم: الفنان الراحل طلال مداح، محمد عبده، عبادي الجوهر، عبد المجيد عبد الله، رابح صقر، صابر الرباعي، طلال سلامة، راشد الفارس، خالد عبد الرحمن، راشد الماجد، عاصي الحلاني، الراحل عبد الكريم عبد القادر، أصيل أبوبكر، نبيل شعيل، ماجد المهندس، محمد عمر، عبد الهادي حسين، عبد الله رشاد، سعد جمعة، إبراهيم الحبيب، الراحلة رباب، نوال، أحلام، أنغام، وأسماء المنور.

