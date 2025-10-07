نوال تحيي حفلاً بالبحرين بهذا الموعد على مسرح بيون الدانة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 03:59 مساءً - تستعد الفنانة نوال لإحياء حفل غنائي في مملكة البحرين، على مسرح بيون الدانة، يوم 21 نوفمبر 2025، بمشاركة الفنان آدم. وقد شاركت نوال بوستر الحفل عبر حسابها على إنستغرام، وجاء فيه: "خذاني الشوق لعيونك وجيتك، رايح أستقبل أحباب، دقّة قلبي دقّ الباب، ليلة طربية أصيلة مع قيثارة العرب الفنانة نوال والفنان آدم في البحرين، مسرح بيون الدانة، الجمعة 21 نوفمبر، تطرح التذاكر يوم الخميس 9 أكتوبر الساعة 4 مساءً".

كانت آخر أعمال الفنانة نوال إصدار ميني ألبوم بعنوان "أنا والصيف"، وتضمّن ثلاث أغنيات، جاءت كالتالي:

"وسط جدة" من كلمات الشاعر الغنائي عبد الله الملحم، وألحان مشعل العروج، وتوزيع موسيقي د. عدنان عبد الله.

"ما أجملك" من كلمات الشاعر الغنائي بدر بورسلي، وألحان مشعل العروج، وتوزيع موسيقي جيهون.

"ما هو وقتك" من كلمات الشاعر الغنائي سعود النايف، وألحان فيصل المحمد، وتوزيع موسيقي عمر صبّاغ.

وقد نشرت نوال آنذاك بوستر الألبوم، وكتبت: "شكراً لكل من شاركني في إنتاج الميني ألبوم من ملحنين، شعراء، موزعين، ومهندسي صوت، والشكر موصول لشركة روتانا، وعلى رأسهم أخي سالم الهندي، أتمنى تعجبكم الأغاني وتحبونها". وكان آخر حفلاتها "جلسة بين النجوم" على مسرح محمد عبده في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات ليالي التأسيس.

بدأت الفنانة نوال دراستها في المعهد العالي للفنون الموسيقية بالكويت في السبعينيات، ودرست فيه مجالات عديدة مثل الصولفيج، المقامات الموسيقية، النوتات، الألحان، وأصوات الآلات الموسيقية، بالإضافة إلى دراسة الطبقة الصوتية والطبع والجهارة والإملاء الموسيقي لتطوير حسها الفني. أصدرت أول ألبوماتها عام 1984، وقدّمت خلال مسيرتها الفنية العديد من الأغاني التي بقيت في ذاكرة الجمهور من ألحان وكلمات شعراء وملحنين من الكويت والخليج العربي. تزوجت من الملحن مشعل العروج عام 2009، ورُزقت بابنتها حنين عام 2010.

حصلت نوال خلال مسيرتها على العديد من الجوائز والتكريمات، من أبرزها:

فوزها بجائزة الأوسكار المصرية عن دويتو "كان ودي نلتقي" مع الفنان عبد الله رشاد.

تكريمها في مهرجان القاهرة الدولي.

تكريمها من مهرجان هلا فبراير في الكويت.

تكريمها من الأمير الوليد بن طلال في حفل "قمة النجوم" بشرم الشيخ، مصر.

تكريمها من جمهورها في مهرجان ليالي فبراير بالكويت، حيث وقف لها الجمهور؛ احتراماً لمسيرتها.

فوزها بلقب أفضل مقدمة غنائية درامية عن شارة مسلسل "أمنا رويحة الجنة" في استفتاء مجلة "الخليج 365".

تكريمها من مهرجان بياف في لبنان عن مسيرتها الفنية الممتدة لأكثر من 28 عاماً.

كريمها في مهرجان المرأة العربية في لندن بالمملكة المتحدة عن إنجازها في مجال الموسيقى.

حصولها على جائزة صناع الترفيه الفخرية، ضمن حفل Joy Awards، في موسم الرياض؛ تقديراً لمسيرتها الفنية الطويلة.

