أفرا ساراتش أوغلو تحسم الجدل حول علاقتها… “انتهى الأمر ورحل”

بعد عودتها من أسبوع الموضة في باريس، لفتت الممثّلة التّركيّة أفرا ساراتش أوغلو الأنظار في المطار، إذ أجابت عن أسئلة الصّحافيّين حول حياتها الشّخصيّة ومشاريعها الجديدة.
وتحدّثت سراج أوغلو عن تجربتها القادمة في مسلسل “A.B.İ” الّذي تشارك في بطولته إلى جانب الممثّل كنان إميرزالي أوغلو، مشيرةً إلى أنّ فارق العمر بينهما “لم يشكّل أيّ عائق أمام الانسجام الفنّيّ بينهما”.
أمّا عن علاقتها العاطفيّة الّتي شغلت مواقع التّواصل مع الممثّل مارت رمضان ديمير، فقد وضعت أفرا حدًّا للإشاعات المتكرّرة حول انفصالهما، مكتفيةً بالقول بحزم: “انتهى الأمر ورحل”، في إشارة إلى طيّ صفحة الجدل الدّائر حول علاقتهما.
النّجمة الشّابّة الّتي تُعد من أبرز وجوه الجيل الجديد في الدّراما التّركيّة، بدت واثقة ومشرقة في إطلالتها، مؤكّدة أنّ تركيزها الحاليّ ينصبّ على عملها ومشاريعها الفنّيّة المقبلة.
